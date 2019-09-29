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Bilgisayar korsanları reklam panosunda cinsel içerikli film oynattı

Yeni Zelanda'nın en kalabalık şehri Auckland'da spor mağazası reklam panosunun sistemini ele geçiren bilgisayar korsanları, panoda cinsel içerikli film oynattılar.

29.09.2019 11:59

Yeni Zelanda'nın Auckland şehrinde yaşanan olayda, bilgisayar korsanları reklam panosuna siber saldırı düzenledi. Spor reklamlarının yayınlandığı panonun sistemini saat 08.00'de ele geçiren korsanlar 2 saat boyunca cinsel içerikli film yayınladılar.

KİMİLERİ KINADI KİMİLERİ İZLEDİ

Cinsel içerikli filmi gören mağaza çalışanları şaşkınlık içinde kaldı. Kimi vatandaşlar yaşanan olaya tepki gösterirken kimileri de filmi izledi. 2 saat süreyle cinsel içerikli filmin panoda kalmasıyla ilgili sosyal medyadan mesaj yayınlayan firma, vatandaşlardan özür diledi.

İşte reklam panosunda cinsel içerikli filmi böyle yayınladılar;

Bilgisayar korsanları reklam panosunda cinsel içerikli film oynattı

Yeni Zelanda, Dünya, Güncel

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