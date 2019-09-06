Bilgisayar mühendisliği bölümü yükselişe geçti

Gebze Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü "Kamu Üniversiteleri Bilgisayar Mühendislikleri ÖYS Taban Başarı Sıralamaları 2012-2019" diğer üniversitelere oranla en fazla iyileşme gösteren devlet üniversitesi oldu. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü taban başarı sıralamasını 34.290'dan 27.489'a çekerek başarı sıralaması taban puanında yaklaşık 7 bin iyileşme yaşadı. Bu yıl tüm üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinde bir iyileşme yaşandı, fakat Gebze Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü kadar başarı ivmesi kazanan olmadı. Gebze Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, tavan puanında ise, bu yıl bir ilk yaşandı ve ilk 10 bin sıralamasında bir öğrenci Gebze Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümünü tercih etti.Tavan başarı sıralaması 2018 yılında 18.161 olan Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, başarı sıralaması tavan puanını 9.800'e taşıdı. Gebze Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü bu yıl Ege Üniversitesi, Ankara Üniversitesi (ing), Abdullah Gül Üniversitesi'ni başarı sıralamasında geride bıraktı.

GTÜ'den yapılan açıklamada; "İş arayan değil, iş kuran mühendis yetiştirmek" söylemi doğrultusunda mühendis yetiştiren Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Akademisyenlerimizi tebrik eder, yeni eğitim-öğretim döneminde öğrencilerimize başarılar dileriz.' İfadesi kullanıldı.