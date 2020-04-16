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Bilgisayar parasını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı

Karaman'da yaşayan ilkokul 4 sınıf öğrencisi Arda Üstün, kumbarasında bilgisayar almak için biriktirdiği parayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' Kampanyası'na bağışladı.

16.04.2020 14:49 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:49
Bilgisayar parasını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı
Karaman 'da yaşayan ilkokul 4 sınıf öğrencisi Arda Üstün, kumbarasında bilgisayar almak için biriktirdiği parayı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' Kampanyası'na bağışladı.

Korona virüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla ülke genelinde başlattığı Milli Dayanışma kampanyasına,Yavuz Sultan Selim İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Arda Üstün, kumbarasında biriktirdiği 725 lirayı bağışlayarak destek oldu. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı kampanyaya çiftçisinden esnafına, kamu görevlisinden iş insanlarına kadar toplumun her kesiminden destek gelirken kampanyaya yapılan bağışlar kısa sürede çığ gibi büyüdü. Karaman'da yaşayan 4. sınıf öğrencisi Arda Üstün'de kampanyaya kumbarasında biriktirdiği parasıyla destek olmak istedi. Vefa Sosyal Destek Ekipleri ile iletişime geçen Arda, kumbarasındaki tüm parasını görevlilere teslim etti. Bağışı teslim almak için Vefa Sosyal Destek Ekipleriyle birlikte Arda'nın evine giden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan,duyarlı davranışından dolayı Arda'ya ve ailesine teşekkür etti. Çalışkan, milli dayanışma ve yardımlaşmanın ön plana çıktığı bu dönemde her yaştan öğrencilerin de yardım etme duygusu ile hareket etmesinin kendisini çok duygulandığını söyledi.

İl Müdürü Çalışkan, "Arda'ya kampanyaya desteği için çok teşekkür ediyoruz. Böyle duyarlı bir evlat yetiştirdikleri için de ailesini de tebrik ediyorum. Ne mutlu onlara ki Arda gibi evlatları var" şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan'ın örnek davranışı sebebiyle Arda'ya hediye vermesinin ardından ziyaret sona erdi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Karaman, Selim, Güncel
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