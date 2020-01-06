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Bilim Adamları ve Mucitler yabancı öğrencilerle buluştu

Bilim Adamları ve Mucitler Derneği Genel Merkezi; SAÜ ve SUBÜ okuyan yabancı öğrencilerle kahvaltıda bir araya geldi.

06.01.2020 08:46 | Son Güncelleme: 06.01.2020 08:46 Bilim Adamları ve Mucitler yabancı öğrencilerle buluştu

Bilim Adamları ve Mucitler Derneği Genel Merkezi; Üniversitesi (SAÜ) ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde (SUBÜ) okuyan yabancı öğrencilerin İşadamları ile entegre kurup, bilgi alışverişinde bulunmak üzere kahvaltıda bir araya geldi.

Her ay Cumartesi günleri Sayın İnşaat'ta SAÜ ve SUBÜ okuyan yabancı öğrencileri ağırlayan Bilim Adamları ve Mucitler Derneği Genel Merkezi; bu ay da Bilim Adamları ve Mucitler Derneği Genel Merkezi Dünya Gençlik Kurulu Başkanı Jale Alijane'nın organizasyonuyla Afganistan, Endenozya, Moritanya, Bangeleş, Somali, Azerbaycan, 'da okuyan öğrencileri ağırladı. Bilim Adamları ve Mucitler Derneği Genel Başkanı Fahri Sayın'ın ev sahipliğini yaptığı programda öğrencilere hitaben konuşan Bilim Adamları ve Mucitler Derneği Genel Sekreteri Yusuf Uygur; "Ülkelerinizde güçlü olursanız, mazlumların umudu olursunuz. Bu neyle olur, bilimle olur! Ticaretle olur. Bizde deha üstü adamlar İşadamları var. Bizim; insan olan insana ihtiyacımız var. İnsanın fikri çığır açar. Bu neyden geçer birlik ve beraberlikten geçer. Dünya olarak birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Buda ülkenin ekonomik gücüyle olur. Hedefinize doğru korkmadan, çekinmeden gidin, geleceğe aydınlık tutmak sizin elinizde. Sizler geleceğe ışık tutacaksınız, sorumluluk alın. Doğru bildiğinizden vazgeçmeyin, öncelikle kendinize inanın, siz kazanırsınız. Fatih Sultan Mehmet ve Atatürk'te tek başındaydı. Hiç kimse inancından vazgeçmedi ve başardı. Korkularınızın sizi esir almasına izin vermeyin, içinizden ne varsa onu yapın, kendiniz olun" şeklinde pozitif mesajlar verildi.


Sakarya Üniversitesi, Gürcistan, Sakarya, Güncel

Kaynak: Bültenler

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