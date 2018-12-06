Bilim Deney Merkezi'nde Öğretmen Adaylarına Kodlama Eğitimi

Çocukların ve gençlerin bilime yönelmelerine katkı vermek için gerçekleştirdiği atölye çalışmalarıyla Türkiye'de diğer illere örnek olan Eskişehir Bilim Deney Merkezi, gelecekte ilkokullarda görev yapacak olan öğretmen adaylarına kodlama konusunda eğitim gördüler.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünde okuyan geleceğin öğretmenleri Bilim Deney Merkezi uzmanları tarafından verilen kodlama eğitiminde, robotlar ve donanımları, yeni nesil kodlama programları, proje örnekleri gibi konularda uygulamalı bir çalışma gerçekleştirdiler.

Gruplar halinde eğitime katılan genç öğretmen adayları, bilgisayarlardan kodlama sistemi ile kendilerine verilen araçlara çeşitli komutlar yükleyerek, işlerliklerini test ettiler. Uygulamalı kodlama çalışmasının kendileri için büyük bir deneyim olduğunu belirterek, Bilim Deney Merkezi yetkililerine teşekkür ettiler.