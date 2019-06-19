Bilim Deney Merkezi'nde yaz atölyeleri başlıyor

26 Haziran'da başlayacak ve 6 Temmuz'da sona erecek atölyelerde bilim içerikli oyunlar, uygulamalar ve anlatımlar gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukların bilim ve fen ile erken yaşta tanışmalarını ve ilgi duymalarını sağlamak amacıyla açılan Bilim Deney Merkezi yaz atölyeleri başlıyor. 6 Temmuz'a kadar sürecek atölyelerde çocuklar 'Gökyüzünü Stem ile Aydınlat, Deniz Canlıları, Küt Küt Kalp, Şifre: Bilim" gibi birçok atölyeye katılacak.

6-14 yaş grubundaki çocuklar için düzenlenen atölyelerin verimli geçebilmesi için belirli bir kontenjan olduğunu hatırlatan Bilim Deney Merkezi yetkilileri, katılım için ebeveynlerin 444 8 236 üzerinden kayıt yaptırabileceklerini belirttiler.