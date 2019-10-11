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Bilim Deney Merkezi'nden öğretmenlere atölye

Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukların bilim ve fen ile erken yaşta tanışmaları ve ilgi duymalarını sağlamak amacıyla açılan Bilim Deney Merkezi, eğiticilere yönelik düzenlediği atölye çalışmalarına da devam ediyor.

11.10.2019 13:55Bilim Deney Merkezi'nden öğretmenlere atölye

Bu kapsamda kayıtları başlayan 'Tehlikeli! Oynama' atölyesinde fen bilimleri ve kimya öğretmenlerine yönelik ücretsiz atölye düzenleniyor.

Çocuklara yönelik gerçekleştirdiği atölyeler ile bilim ve fen üzerine çalışmalarını sürdüren Bilim Deney Merkezi, bir yandan da eğitimcilere yönelik ücretsiz atölyeler düzenlemeye devam ediyor. Daha önce Renkli Kimya atölyesi ile kimya öğretmenlerine yönelik eğlenceli bir atölye düzenleyen merkez, bu kez de civa ve potasyum elementleri ile ilgili 'Tehlikeli! Oynama' atölyesi düzenliyor. Atölyeye katılan fen bilimleri ve kimya öğretmenleri civa ve potasyumun tarihini, doğasını ve kimyasını öğrenip çeşitli deneyler gerçekleştirecekler. Tiflis İlia Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ketevan Kupatadze'nin katılımlarıyla 23-24 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek ücretsiz atölye için kayıtların başladığını ifade eden merkez yetkilileri, kayıt olmak isteyen eğitimcilerin 444 8 236 üzerinden kayıt yaptırabileceğini belirttiler.


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Kaynak: Bültenler

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