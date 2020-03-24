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Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı

Koronavirüs testi pozitif çıkan 20 yaşındaki genç kızın "Enfeksiyon yüzünden kulağımın duyma yetisi gitti ve tat alamamaya başladım" şeklindeki açıklaması bilim dünyasında büyük şaşkınlık yarattı.

24.03.2020 09:34 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:50

Dünya çapında 16 binden fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsünün yıkıcı etkisi hızla yayılırken, bir süre önce İtalya'da bulunan 20 yaşındaki ABD'li bir hastanın paylaşımları tıp dünyasında şaşkınlık yarattı. 20 yaşındaki genç kız, "Enfeksiyon yüzünden kulağımın duyma yetisi gitti ve tat alamamaya başladım" dedi.

Şubat ayının sonunda İtalya'da olan 20 yaşındaki ABD'li Julia Buscaglia, yaşadıklarını sosyal medyadan anlatarak Covid-19'un yeni semptomları olduğunu duyurdu. Twitter üzerinden bir dizi mesaj atarak yaşadıklarını anlatan Buscaglia, semptomlarının İtalya'da başladığını söyleyerek, bunların bilindik koronavirüs semptomlarından farklı olduğunu dile getirdi.

"KULAKLARIM TIKALIYDI, BOĞAZLARIM ALEV ALEVDİ"

Buscaglia, yaptığı açıklamada "Bunları sizinle paylaşıyorum çünkü bahsedilen semptomların, bütün semptomlar olmadığını söylemek istedim. Koronavirüsü testinin pozitif olması için bu semptomların hepsinin çıkması gerekmiyor. Tek semptom grip semptomlarıydı. Ben İtalya'dayken 29 Şubat'ta grip belirtisi gösterdim. Başım ağrıyordu, kulaklarım tıkalıydı ve boğazım alev alevdi. Vücudum ağrı içindeydi ve 37.8 derece ateşim vardı. Antienflamatuar ilaç aldım ve bütün gün yattım" ifadelerini kullandı.

Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı

"HEM KOKU, HEM TAT ALMA YETİMİ KAYBETTİM"

Buscaglia, 1 Mart'ta doktora gittiğini belirterek, "Doktor bana grip olduğumu söyledi ama öksürük olmamasına rağmen duyma yetim giderek azaldı. İki kulağımdaki duyma yetisi de giderek azaldı. O sıralarda salgının artmasından dolayı eğitim programım yarıda kesildi ve eve dönme kararı çıktı. İtalya'daki son günümde durumum kötüleşti. Duyma yetim iyice azaldı ve hem koku hem de tat alma yetimi kaybettim. Bunların yanı sıra ne burnum akıyordu ne de öksürüyordum. Sürekli baş ağrım vardı ve ağrı kesiciler aldım" dedi.

Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı

"AĞZIM AÇIK KALDI"

Julia Buscaglia, kulaklarındaki işitme yetisinin kaybolması haricinde vücudunun ciddi bir semptom göstermediğini söyledi. ABD'ye döndükten sonra 13 Mart'ta koronavirüs testi olduğunu söyleyen Buscaglia, "Test olmayı planlamıyordum ama ailem ve iş arkadaşlarım İtalya'dan geldiğim için test olmamı istedi. Biraz öksürük haricinde hiçbir semptom göstermesem de test oldum ve sonuçları pozitif çıktı. Ağzım açık kaldı. Haberlerdeki semptomların hiçbiri yoktu, doktor iyi olduğumu söylemişti ve ABD'ye gelirken sınırda kimse bana bir şey dememişti. Beni karantinaya aldılar" şeklinde konuştu.

KENDİ YAŞITLARINI UYARDI

Virüsün nasıl bulaştığını bilmediğini söyleyen Buscaglia, "Benim yaşımdaki insanların, semptom göstermemesine rağmen dikkatli olması gerektiğini söylemek istiyorum" ifadesini kullandı.

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Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı

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Etiketler : Sağlık, Dünya, Güncel

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