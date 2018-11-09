Kurukafa Şeklindeki Gök Cismi, Dünya'ya Yaklaşıyor

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinden (NASA) yapılan açıklamaya göre, 11 Kasım Pazar günü kurukafayı andıran bir asteroidin Dünya'yı teğet geçeceği bildirildi.

DÜNYAYI TEĞET GEÇECEK

NASA'nın yaptığı açıklamaya göre, Dünya'nın 38 milyon km yakınından geçecek asteroidin yarıçapı 300 metre. Fakat bilim insanları bu yaklaşmanın korkulacak bir yanı olmadığını belirtti. Tamamen siyah olan, ışığı yutmasıyla bilinen ve ölü bir kuyrukluyıldız olduğu düşünülen bu asteroit, kurukafa şeklini andırmasıyla bilim dünyasının ilgisini çekiyor.

DAHA ÖNCE 'BÜYÜK BALKABAĞI' ADI VERİLDİ

'Herkese Bilim ve Teknoloji Sayfası'nın haberine göre, asıl adı 2015 TB145 olan ve Dünya'ya daha önce de yaklaşan bu asteroide, NASA'daki bilim insanları,bir önceki yaklaşmasının Cadılar Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle "Büyük Balkabağı" adını vermişti. NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'na (JPL) 'nın verdiği bilgiler arasında bu asteroidin Dünya'ya bir sonraki yakın geçişi 2082 yılından önce olmayacağı da yer aldı.

Bilim insanlarının halen tartışmakta olduğu asteroidler için, atmosfere girdiğinde parçalandığı, ancak yaydığı büyük ısı vb gibi etkilerinin yere yakın olması nedeniyle binlerce kilometrelik ormanı yakın kül ettiği görüşü genel kabul görmektedir.

TESPİT EDİLEBİLEN ASTEROİT SAYISI: BİNDEN FAZLA

Dünya'ya yaklaşan, teğet ya da yakın geçen ve tespit edilebilen asteroit sayısı bini bulmuş durumda. NASA, 17 bin büyük asteroidin daha tespit bile edilemediğini söylüyor.

Asteroitlerin en az 10 milyon yıldır uzaydaki yörüngelerinde döndükleri düşünülüyor. Bazıları yakınlığı, bazılarıysa boyutuyla dudak uçuklatıyor. Sözgelimi, boyutu 30-40 kilometre aralığındaki (1036 Ganymed) bir asteroit bile tespit edildi.