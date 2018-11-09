09 Kasım 2018, 19:55
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Kurukafa Şeklindeki Gök Cismi, Dünya'ya Yaklaşıyor

NASA'nın yaptığı açıklamaya göre, yaklaşmakta olan kurukafa şeklindeki asteroit özümüzdeki Pazar günü Dünya'yı teğet geçecek.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinden (NASA) yapılan açıklamaya göre, 11 Kasım Pazar günü kurukafayı andıran bir asteroidin Dünya'yı teğet geçeceği bildirildi.

DÜNYAYI TEĞET GEÇECEK

NASA'nın yaptığı açıklamaya göre, Dünya'nın 38 milyon km yakınından geçecek asteroidin yarıçapı 300 metre. Fakat bilim insanları bu yaklaşmanın korkulacak bir yanı olmadığını belirtti. Tamamen siyah olan, ışığı yutmasıyla bilinen ve ölü bir kuyrukluyıldız olduğu düşünülen bu asteroit, kurukafa şeklini andırmasıyla bilim dünyasının ilgisini çekiyor.

DAHA ÖNCE 'BÜYÜK BALKABAĞI' ADI VERİLDİ

'Herkese Bilim ve Teknoloji Sayfası'nın haberine göre, asıl adı 2015 TB145 olan ve Dünya'ya daha önce de yaklaşan bu asteroide, NASA'daki bilim insanları,bir önceki yaklaşmasının Cadılar Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle "Büyük Balkabağı" adını vermişti. NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'na (JPL) 'nın verdiği bilgiler arasında bu asteroidin Dünya'ya bir sonraki yakın geçişi 2082 yılından önce olmayacağı da yer aldı.

Bilim insanlarının halen tartışmakta olduğu asteroidler için, atmosfere girdiğinde parçalandığı, ancak yaydığı büyük ısı vb gibi etkilerinin yere yakın olması nedeniyle binlerce kilometrelik ormanı yakın kül ettiği görüşü genel kabul görmektedir.

TESPİT EDİLEBİLEN ASTEROİT SAYISI: BİNDEN FAZLA

Dünya'ya yaklaşan, teğet ya da yakın geçen ve tespit edilebilen asteroit sayısı bini bulmuş durumda. NASA, 17 bin büyük asteroidin daha tespit bile edilemediğini söylüyor.

Asteroitlerin en az 10 milyon yıldır uzaydaki yörüngelerinde döndükleri düşünülüyor. Bazıları yakınlığı, bazılarıysa boyutuyla dudak uçuklatıyor. Sözgelimi, boyutu 30-40 kilometre aralığındaki (1036 Ganymed) bir asteroit bile tespit edildi.

NASA
09 Kasım 2018 Cuma 19:55



YORUMLAR (36)
KARAKARTAL: Bi eleman 11 kasımda kıyamet kopacak diye istifa falan etmiş inanın demiş Gerçek olmasın :D
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VEDAT: ne hikmetse 40 yildir hep teget geciyor ne zaman 12 den vuracak yaw
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REMZİYE: Ay çok korktum bu gece uyku tutmaz kuru Kafa ha yaşadıkta ne gördük hep fasa fiso senaryo tanrılar çıldırmış olmalı
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......: ALLAH C. C , , EVRENDE ÖYLE BİR DENGE VE ÖYLE BİR SİSTEM SAĞLAMIŞ Kİ ; YAĞAN YAĞMUR VE KAR TANELERİ BİLE YERE DÜŞMEDİKÇE GÖKYÜZÜNDE BİRBİRİNE ÇARPMAZLAR. . TEFEKKÜR SADECE TEFEKKÜR EDİP O''NA GÜVENİN. .
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  • ........ : EKSİK. YERİN VE GÖĞÜN TÜM KAİNATIN TÜM CANLI CANSIZ VARLIKLAR MAHLUKATLAR ALLAHA AİTTİR. AĞAÇTAN DÜŞEN BİR YAPRAĞI VE YERDEKİ KARINCAYI GÖREN ALLAHTIR. ALLAH BİZE ŞAH DAMARIMIZDAN DAH YAKINDIR. BU TÜM VARLIK VE MAHLUKATLAR SADECE ALLAHA İBADET EDERLER. BU GELEN GÖKTAŞI DAHİ RÜZGAR YAĞMUR OKYANUSLAR HEPSİ ALLAHA İBADET SECDE EDERLER. BİZ BİLEMEYİZ SENDE CÜMLELERİNE DİKKAT VE ÖZEN GÖSTERSEN İYİ OLUR. .
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