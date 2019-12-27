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"Bilim Erzurum" merkezinin kuruluş protokolü imzalandı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) arasında imzalanan protokolle kurulacak "Bilim Erzurum" merkezi ile ortaöğretim çağındaki gençlerin bilimle buluşması sağlanacak.

27.12.2019 22:15 | Son Güncelleme: 27.12.2019 22:17
Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile Teknoloji Takımı Vakfı (T3) arasında imzalanan protokolle kurulacak "Bilim Erzurum" merkezi ile ortaöğretim çağındaki gençlerin bilimle buluşması sağlanacak.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, T3 ile iş birliğinde Erzurum'da kurulacak merkezin protokolünün imzalanması dolayısıyla düzenlenen törende, Erzurumluların teknolojik gelişmelere uzak kalmaması ve gençlerin teknoloji çalışmalarının yürütülmesinin amaçlandığını söyledi.
Kentteki gençlerin merkezin imkanlarından istifade edeceğini anlatan Sekmen, Erzurum'un gerek teknolojik gerekse sanayi hamlelerinin beraber yürütülmesini istediklerini belirtti.
T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ise vakfın Türkiye'nin teknoloji üreten bir ülke olması, milli teknoloji hamlesinin gerçekleştirilmesini amaçladığına işaret etti.
İstanbul'dan sonra ilk bilim merkezini Erzurum'da uygulayacaklarını aktaran Bayraktar, "Erzurum'da her yıl 150 bin ortaöğretim çağındaki genç, bilim merkezinde eğitim alacak. Gençlerimiz burada modern eğitim, pratik ve proje odaklı çalışma yapacak." dedi.
Bayraktar, merkezin bilime büyük katkı sunacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Erzurumlu gençlerimiz buradan aldıkları ilhamla teknoloji üreten Türkiye hedefine ve milli teknoloji hamlesinin gerçekleşmesine katkı sunacak. Gençlerimiz geleceğin teknoloji yarışmalarına şimdiden hazırlanacak. Vakıf olarak Bilim Erzurum'a teknik danışmanlık yaparak, şu ana kadar edindiğimiz tecrübe ve eğitim içeriklerini paylaşacağız. Buranın ayrıca eğitim süreçlerinin yönetilmesi anlamında elimizden gelen desteği vereceğiz."

Türkiye, Güncel

Kaynak: AA


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