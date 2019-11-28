Haberler » Güncel » Bilim Fuarına yoğun ilgi - Haber

Bilim Fuarına yoğun ilgi

Bozüyük Meliha Ercan Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan projeler, Bilim Fuarı'nda sergilendi.

28.11.2019 15:49 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:54Bilim Fuarına yoğun ilgi
Meliha Ercan Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan projeler, Bilim Fuarı'nda sergilendi.

Okulda düzenlenen ve 1 gün sürecek olan fuarın açılış törenine Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, Okul Müdürü Abdurrahman Diliballı, okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. Açılış öncesinde fuar hakkında bilgi veren Okul Müdürü Diliballı, "inşallah eğlenceli bir gün geçirirsiniz" diyerek tüm katılımcılara 'hoş geldiniz' dedi.

Protokol üyeleri açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından fuarda sergilenen standlar gezerek öğrencilerden projeler hakkında bilgi aldı. - BİLECİK

Bozüyük, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:15 Günün özeti
18:15 250 kilometre takip ettikleri iş adamının 98 bin eurosunu çaldılar
18:15 İtalyan gazeteciler, milli takım tesislerine hayran kaldı
18:14 Şehit uzman çavuş, Nevşehir'de toprağa verildi
18:09 Valilikten fırtına uyarısı
17:06 Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Macron'un küstah sözlerine yanıt: Terör devleti kurmak istiyordu, hayal kırıklığı yaşadı
17:03 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
16:50 IKBY Başbakanı Barzani'den PKK açıklaması: Onaylamıyoruz ve buna karşıyız
16:33 Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar: Kuvvetli fırtına ve yağış geliyor
16:23 Antalya'da güneşli havayı görenler denize akın etti
12:20 Fenerbahçe, Victor Moses ile yolları ayırıyor
11:27 Bankalar, ATM'den günlük limitin üzerinde para çekimine 4-6 TL ücret getirdi
11:00 Sokak ortasında cani adam, çocuğunun yanında eşini tekme tokat dövdü
21:26 "Başkan ne yaptı" eleştirilerine Ekrem İmamoğlu madde madde yanıt verdi
21:09 Kırmızı ışıkta geçtiği için ceza kesilen yayadan polise: Bu ismi hiç unutmayacağım
28.11.2019 18:16:12