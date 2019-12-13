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Bilim halk merkezlerimizde

Odunpazarı Belediyesi, halk merkezlerinde bilim ve deney etkinlikleri düzenlemeye devam ediyor.

13.12.2019 13:46 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:46Bilim halk merkezlerimizde

İlki Halk Merkezi'nde gerçekleştirilen bilim ve deney etkinliklerinin ikincisi Halk Merkezi'nde yapılacak.

Eğitimin bilimsel, laik ve kaliteli olması gerektiğine inanan Odunpazarı Belediyesi, halk merkezlerinde Bilim ve Deney Etkinlileri düzenliyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Bilim Deney Merkezi iş birliği ile düzenlenen Bilim ve Deney Etkinlikleri'nin ikincisi Gökmeydan Halk Merkezi'nde gerçekleştirilecek. 7-14 yaş aralığında çocukların katılabileceği Bilim ve Deney Etkinlikleri, 28 Aralık Cumartesi Günü düzenlenecek 2. oturumda düzenlenecek olan etkinlerin başlangıç saati ise 13.00-15.00.

Çocuklarını Gökmeydan Halk Merkezi'ndeki Bilim ve Deney Etkinlikleri'ne göndermek isteyen veliler, Gökmeydan Mahallesi Ulus Caddesi No: 54-B adresinde bulunan Gökmeydan Halk Merkezi'ne kayıt yaptırabilir. Kontenjanların sınırlı olduğu etkinlikle ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar 0 (222) 227 78 97 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilirler.


Odunpazarı Belediyesi, Büyükdere, Gökmeydan, Güncel

Kaynak: Bültenler

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