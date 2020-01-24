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Bilim insanları 3 bin yıllık mumyayı konuşturdu, tek hecelik kelimede mumyanın sesini taklit etti

Antik Mısır'da mumyalanan birinin nasıl bir ses tonuyla konuşabileceğini hiç merak ettiniz mi? İngiltere'de York Üniversitesi öğretim görevlileri bilgisayarlı tomografi cihazı (CT tarayıcı), 3 boyutlu yazıcı ve ses birleştirici (synthesizer) kullanarak mumyaların seslerini taklit etmeye çalıştı

24.01.2020 22:11 | Son Güncelleme: 24.01.2020 22:11Bilim insanları 3 bin yıllık mumyayı konuşturdu, tek hecelik kelimede mumyanın sesini taklit etti
Antik Mısır'da mumyalanan birinin nasıl bir ses tonuyla konuşabileceğini hiç merak ettiniz mi? Bilim insanları yeni bir yöntem geliştirerek bu sorunun cevabına yanıt buldu. Ancak sonucun pek de bekledikleri gibi olduğu söylenemez.

'de bulunan York Üniversitesi öğretim görevlileri bilgisayarlı tomografi cihazı (CT tarayıcı), 3 boyutlu yazıcı ve ses birleştirici (synthesizer) kullanarak ilginç bir deney gerçekleştirdi. Her bir bilim insanı elde ettiği kendi verilerini kullanarak, bu bilgileri yapay gırtlak sesi oluşturabilen Vocal Tract Organ adlı bir aygıta iletti. Bilim insanları farklı verilerden yola çıktığı için, her bir deney sonucu elde edilen ses de farklı oldu.
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İngiltere, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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24.1.2020 23:16:33