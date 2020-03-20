Bilim İnsanları, 3 Kat Hızlı Sonuç Veren Koronavirüs Testi Geliştirdi

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) için mevcut testler yaklaşık 1,5 ile 2 saat arasında sürüyor. Oxford Üniversi'ndeki bilim insanları, bu süreyi düşürmek için kollarını sıvadı. Bilim insanları tarafından yapılan çalışmalar sonucunda mevcut testlerden çok daha hızlı bir şekilde sonuç veren yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi geliştirildi.Mevcut Testlerden 3 Kat Daha Hızlı Sonuç VeriyorNew York Post'ta yer alan habere göre, dünyanın en saygın üniversitelerinden bir tanesi olan Oxford Üniversitesi'nde bulunan bilim insanları, mevcut testlerden üç kat hızlı sonuç veren yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi geliştirdi.Geliştirdikleri yeni tip koronavirüs testinin yüksek başarı oranına sahip olduğunu belirten Prof. Wei Huang, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yeni testin güzelliği özellikle Sars-CoV-2'nin RNA'sını ve RNA parçalarını tanıyabilecek şekilde tasarlanmasında yatıyor. Testin kendisinde yanlış pozitif veya negatif sonuçları önleyecek denetimler bulunuyor ve sonuçlar hatasıza yakın." dedi.Prof. Wei Huang, geliştirdikleri yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin gerekli onayları aldığı takdirde sağlık kurumlarında, havaalanlarında ve evlerde kullanılabileceğini söyledi.

Kaynak: Tamindir