Bilim İnsanları Antik Bir Topluluğun, Doğal Felaketi Önlemek İçin 140 Çocuğu Kurban Ettiğini...

Kaynak: İHA

Bilim insanları 15'inci yüzyılda Peru'da yaşayan bir kabilenin bir doğal felaketi önlemek için 140 çocuğu öldürdüğünü ortaya çıkardı. 140 çocuğun iskeletinin bulunduğu toplu mezar ise görenleri hayrete düşürdü.Bilim insanları, bir iklim felaketinden sonra tanrıların öfkesini yatıştırmak amacıyla tarihte yaşanan en büyük insan kurban edilme ayinlerinden birinin kanıtlarına ulaştı. Geçtiğimiz yıl Peru'da bir grup arkeolog, tarihin bilinen en büyük çocuk kurban edilme ayini olduğuna inandıkları yaklaşık 600 yıllık bir ritüelle ilgili araştırma yapmaya başladı. Uzun süren araştırmalardan sonra ülkenin kuzey kıyısında bulunan Huanchaquito-Las Llamas çölünün altında gömülü 140 çocuk iskeleti ve 200'den fazla lama kalıntısına ulaşıldı.5 ila 14 yaşları arasındaki çocukların kitle halinde kurban edilmesinin nedenini, araştırmacılar o dönemde yaşanmış olan ve "El Nino-Çocuk" olarak bilinen hava felaketine bağlıyor.Araştırmada görevli Tulane Üniversitesinden antropolog ve John Verano, "Huanchaquito-Las Llamas'ta keşfettiklerimizin sağanak yağmurları, selleri ve çamurları durdurmak için bir fedakarlık olduğu görülüyor" ifadelerini kullandı.Bulgular ayrıca Peru'nun kuzey kıyılarında yaşayan antik Chimu medeniyetinin ritüelleri hakkında da yeni bilgiler sunuyor. Bulunan çocuk iskeletleri, antik Chimu topluluğunun, insanların göğüslerini açıp kalplerini dışarı çıkararak öldürdüğü hakkındaki hikayeleri yeniden gündeme getirdi. - LİMA