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Bilim insanları bugüne kadar görülen en küçük dinozoru 100 milyon senelik kehribar içinde keşfetti

Bilim insanları Myanmar'da bugüne kadar görülen en küçük dinozoru keşfetti. 100 milyon yıl öncesine dayanan kanatlı hayvanın başı, bir kehribar taşının içinde sıkışmış halde bulundu. 'Oculudentavis khaungraae' adlı kuş türü dinozorun kafatası kehriban taşında sıkışarak doğal olarak muhafaza edildi

12.03.2020 07:45 | Son Güncelleme: 12.03.2020 07:45
Bilim insanları bugüne kadar görülen en küçük dinozoru 100 milyon senelik kehribar içinde keşfetti
Bilim insanları Myanmar 'da bugüne kadar görülen en küçük dinozoru keşfetti. 100 milyon yıl öncesine dayanan kanatlı hayvanın başı bir kehribar taşının içinde sıkışmış halde bulundu.

'Oculudentavis khaungraae' adlı kuş türü dinozorun kafatası, kehriban taşında sıkışarak doğal olarak muhafaza edildi.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Myanmar, Dünya

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