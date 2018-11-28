Bilim İnsanları Çıldırdı: Güneşi Karartarak Küresel Isınmayı Önleme Planı!

ABD 'li bilim insanları iklim değişikliğiyle mücadele etmek için oldukça değişik bir yöntem önerdiler. Uzmanlar küresel ısınma oranını yüzde 50'ye kadar azaltacak stratosferik aerosol enjeksiyonu (SAI) olarak bilinen bir teknik kullanmanın uygun olduğunu düşünüyorlar. Yani atmosfere aerosol püskürterek güneşi karartmak.

Küresel ısınmayı yavaşlatmak için Dünya atmosferine güneş karartıcı kimyasallar püskürtmenin, 15 yıllık bir süre için yılda 2.25 milyar dolar gibi nispeten düşük bir maliyetle yapılabileceği belirtiliyor. Bazı araştırmacılar SAI olarak bilinen jeo-mühendislik tekniğinin iklim değişikliğine neden olan "sıcaklık artışını" sınırlayabileceğini iddia ediyorlar.

Güneş ışığını yansıtacak bir bariyer oluşturabilmek için devasa hortumlar, toplar veya özel olarak tasarlanmış uçaklar kullanılarak atmosferin üst tabakasına büyük miktarda sülfat parçacıkları püskürtülmesi planlanıyor. Harvard Üniversitesi 'ndeki bilim insanları tarafından hazırlanan raporda, projenin 3.5 milyar dolar maliyetle başlatılabileceği belirtildi. Tamamlanmasının ise 15 yıl sürebileceği ifade ediliyor.

Ayrıca 15 yıl boyunca bakımını sürdürmek için yılda 2.25 milyar dolar masraf yapılması gerekecek. Bununla birlikte araştırmanın, yaklaşık 20 km yükseklikte uçabilecek ve 25 ton yük taşıyabilecek özel bir uçak geliştirilebileceğini varsaydığını da belirtmek gerekir.

Birçok bilim insanı ise istenmeyen sonuçlar doğurabileceği için bu fikre karşı çıkıyor. Uzmanlar, hükümetlerin iklim değişikliği ile mücadele için kendi jeo-mühendislik programlarına başlamadan önce, güneş ışığını engelleyen parçacıklar gibi projelerin etkilerini araştırmalarının zorunlu olduğunu söylüyor.

Başlama maliyeti 3.5 milyar dolar