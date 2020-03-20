Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Dünya ››Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti - Haberler

Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu, Novosibirsk'teki Vektor Enstitüsü'nden bilim insanlarının koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekmeyi başardığını duyurdu. Çekilen görüntüler ve genetik veriler Dünya Sağlık Örgütü'nün ve koronavirüs salgının değişimini gözlemleyen diğer önde gelen araştırma kuruluşlarına yollandı.

20.03.2020 17:05 | Son Güncelleme: 20.03.2020 17:23

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu'nun (Rospotrebnadzor) açıklamasına göre, Rus bilim insanlarının geçirimli elektron mikroskobu JEM-1400'de kullandıkları negatif kontrast yöntemiyle koronavirüsün ilk fotoğraflarını çekmeyi başardı.

Her bir partikülün boyutunun 100-120 nanometre olduğu kaydedildi.

VİRÜSÜN GENETİĞİ DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜNE GÖNDERİLDİ

Rusya Sağlık Bakanlığı'na göre, Rusya Grip Araştırmaları Enstitüsü'nden uzmanlar, koronavirüs taşıyan bir hastadan alınan örnekle, bir ilk olarak virüsün genom dizilimini tamamen çözdü. Enstitünün Müdürü Dmitriy Lioznov, genom diziliminin tamamen çözülmesinin, virüsün ülkeye giriş ve yayılış yolunu, mutasyonlarını belirlemenin yanı sıra ilaç ve aşı geliştirilmesinde yardımcı olacağını belirtti. Enstitüye göre, edinilen genetik veriler, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) ve koronavirüs salgının değişimini gözlemleyen diğer önde gelen araştıma kuruluşlarının kullandığı veritabanına gönderildi.

Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti

RUSYA'DA 199 VAKA GÖRÜLDÜ

Rospotrebnadzor, Rusya'da şimdiye kadar 199 vakanın görüldüğünü açıkladı. Ayrıca ülkede koronavirüs nedeniyle ilk ölüm de gerçekleşti. Çeşitli sağlık sorunlarından mustarip 79 yaşındaki bir kadın, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti

Haberin Videosu :

Bilim insanları yeni tip koronavirüs salgınının ilk mikroskop görüntülerini çekti
Etiketler : Rusya, Dünya, Güncel

İlgili Haberler

Dünya Sağlık Örgütü ’20 koronavirüs aşısı geliştirildi’ deyip aşının çıkacağı tarihi verdiDünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktıDünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyorKoronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
Koronavirüsün kaynağı Çin’de 2 gündür yeni vaka tespit edilmediKoronavirüsün kaynağı Çin'de 2 gündür yeni vaka tespit edilmedi
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Dünya Manşet

Haberler

Polonya, ele geçirilen yarım milyon litre votkayı virüse karşı kullanacak Haberler
Polonya, ele geçirilen yarım milyon litre votkayı virüse karşı kullanacak
Dev banka resmen ilan etti! ABD ekonomisi için tehlike çanları çalıyor Haberler
Dev banka resmen ilan etti! ABD ekonomisi için tehlike çanları çalıyor
Korona en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları Haberler
Korona en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları
Bangladeşli bilim insanları: Dünyanın en ucuz tanı kitini keşfettik Haberler
Bangladeşli bilim insanları: Dünyanın en ucuz tanı kitini keşfettik
Resmi vaka sayısı gerçeği yansıtıyor mu? Araştırmaların sonucu korkunç Haberler
Resmi vaka sayısı gerçeği yansıtıyor mu? Araştırmaların sonucu korkunç
Konuşma metninde yer alan ’korona’ ifadesinin üstünü çizip kendi taktığı ismi yazdı Haberler
Konuşma metninde yer alan "korona" ifadesinin üstünü çizip kendi taktığı ismi yazdı
Yasağa rağmen düğün yapan çift ve davetliler karantinaya alındı Haberler
Yasağa rağmen düğün yapan çift ve davetliler karantinaya alındı
Rusya’dan tüm dünyayı sevindiren açıklama: Koronavirüs aşısının testine başlandı Haberler
Rusya'dan tüm dünyayı sevindiren açıklama: Koronavirüs aşısının testine başlandı

Son Dakika Dünya Haberleri

Korona virüse karşı 'Streçli' önlem - Haberler Yüksekova'da yoğun kar yağışı - Haberler Hitit Üniversitesi kendi ürettiği dezenfektanlarla virüse karşı savaşıyor - Haberler Koronavirüsün kontrolden çıktığı İtalya'da insanlar sokak ortasında can vermeye başladı - Haberler AK Parti Ceyhan İlçe Kongresi ertelendi - Haberler Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti - Haberler Caminin kapalı olmasına sinirlenen vatandaş, kapıyı zorlayarak kırmak istedi - Haberler Polonya'da ele geçirilen kaçak votkalar, koronavirüse karşı dezenfektan olarak kullanılacak - Haberler Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı - Haberler Adalet Bakanı Gül: Eşinde koronavirüs çıkan hakim arkadaşımızın durumu iyi - Haberler
Loading