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Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu

Bilim insanları dünya çapında 1.2 milyon insanda tespit edilen ve 64 binden fazla insanın ölümüne sebep olan koronavirüsün zayıf noktasını bulduklarını duyurdu. Uzmanlar, "Virüsün belirli bir bölgesinde çalışıyoruz ve bu bölgeyi hedefleyen aşı ve ilaçlar hastalığı yenmemizi sağlar" ifadelerini kullandı.

05.04.2020 08:41 | Son Güncelleme: 05.04.2020 09:30

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra çok kısa bir süre içerisinde pandemi halini alan koronavirüs ile ilgili umut veren bir gelişme yaşandı. Saygın bilim ve teknik dergisi Science'ta yayınlanan bir makalede, bilim insanlarının koronavirüsün zayıf bir noktasını buldukları belirtildi. Makalede, "Kovid-19'un zayıf noktası bulundu ve bu bölgeyi hedefleyen ilaç ve terapi ile birlikte bir aşının bulunması da mümkün" ifadesi kullanıldı.

ZAYIF NOKTASI BULUNDU

Biyolog Ian Wilson ve ekibi tarafından yürütülen araştırmada, keşfedilen bu hassas bölgenin virüsün bulaşmasında kilit bir konumda olduğu ve aynı zamanda belirli ilaçlara karşı da hassas ve kırılgan olduğu vurgulandı.

ANTİKOR VİRÜSTEN ÇIKARILABİLECEK

Araştırmada daha önce SARS hastası olan bir kişiden alınan antikorun inceleme sonrasında bu keşfin yapıldığı belirtilirken, "Bilim insanları bu araştırma sırasında antikorun virüse yapışık olduğunu ve virüsten çekilip çıkarılacağını keşfetti" ifadesi kullanıldı.

YAPISINI DEĞİŞİNCE ORTAYA ÇIKIYOR

Fakat uzmanlar, bu noktayı bulmanın çok kolay olmadığını açıkladı. Wilson'un ekibinde çalışan bilim insanı Meng Yuan, "Bu bölgenin virüsün içinde saklandığını fark ettik ve virüs ne zaman yapısını değiştirirse ortaya çıkıyor" dedi.

Bilim ekibi, koronavirüsü yenmeyi başarmış insanlara seslenerek kan bağışında bulunmalarını ve bu sayede kullanılabilecek antikorları incelenebileceğini duyurdu.

Bilim insanları koronavirüsün zayıf noktasını buldu
Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Sağlık, Dünya, Güncel

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Uzmanlar koronavirüsün zayıf noktasını buldu

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