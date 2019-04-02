Bilim İnsanları, Mars'taki Metanın Kaynağını Keşfettiler

Bilim insanları, komşu gezegen Mars'ta uzun yıllardır metan varlığı konusunda tartışıyor ve araştırmalar gerçekleştiriyorlar. 2013 yılında Curiosity Uzay Aracı
, kızıl gezegende bulunan Gale kraterinin yakınlarında bir metan artışı olduğunu tespit etti. Curiosity, o zamandan bu yana Mars'taki metan miktarında mevsimsel değişiklikler olduğunu kanıtlamış durumda.
Bilim insanları, Mars'taki metanın varlığı ile ilgili tartışmalara son vermek için bağımsız bir araştırma gerçekleştirmeye karar verdiler ve bunun için Avrupa Uzay Ajansı
'nın (ESA) Mars Express uzaya aracından elde edilen verileri kullandılar. Mars'ta metan arayışları Aralık
2012'den Temmuz 2014'e kadar sürdü.
Elbette ki Mars gibi oldukça uzak bir yerdeki metan kaynağını keşfetmek çok da kolay bir iş değil. Bilim insanları, en doğru sonuca ulaşabilmek için bilgisayar modellemeleri kullandı ve sonuç olarak Gale kraterinin 500 kilometre kadar doğusunda permafrostu (donmuş haldeki toprak) kırabilecek kadar güçlü sıkışmış, metan dolu jeolojik faylar olduğu ortaya çıktı.
Bu çalışma, Mars'ta metan olduğunu kanıtlayan ilk bağımsız çalışma olarak kayıtlara geçti. Peki Mars'ta metan bulunması neden bu kadar önemli? Metan gazı, organik bir bileşiktir. Canlıların vücutlarında bulunur ve öldüklerinde atmosfere salınır. Dolayısı ile Mars'taki metanın varlığı, mevcut ya da bir zamanlar mevcut olan yaşamın bir göstergesi olabilir.
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Kaynak: WebTekno