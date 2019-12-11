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Bilim insanları, maymun ve domuzdan yeni bir canlı ürettiler

Çin'deki bilim insanları, maymun ve domuz kırması canlı yavrulatmayı başardı. Bu adım, organ nakli bekleyen hastalar için umut ışığı oldu.

11.12.2019 15:11 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:16

Çinli bilim insanları, hayvanlardan insanlara nakledilecek organ çalışması kapsamında maymun ve domuz kırması bir yavru üretmeyi başardı. İki kimera domuz yavrusu, doğduktan bir hafta sonra ölse de her ikisinin de karaciğerlerinde, akciğerlerinde, dalaklarında, kalplerinde ve ciltlerinde makak maymunlarının DNA'sı bulundu.

New Scientist'te yayınlanan makaleye göre IVF kullanılarak dişi bir domuza yerleştirilen 4.000 embriyodan yavrulatıldılar. Pekin'deki State Key Laboratory of Stem Cell and Reproductive Biology'den bir ekip, maymun hücrelerini floresan protein üretmek için değiştirdiler. Floresan proteinler ise araştırmacıların, hücreleri ve o soydan gelen hücreleri takip etmesini sağlıyor.

10 ADET DOMUZ YAVRUSU DOĞDU

Bilim insanları, bu değiştirilmiş hücreleri, döllenmeden beş gün sonra domuz embriyolarına enjekte etti. Bu sayede 10 adet domuz yavrusu doğdu ve ikisine kimera (chimera: İki ya da daha fazla farklı genotipte hücrenin ya da dokunun bulunduğu canlı) adı verildi. Bilim insanları, daha yoğun maymun DNA'sına sahip sağlıklı hayvanlar doğana kadar deneylerini tekrarlamayı planlıyor. Araştırmacıların asıl hedefi ise organları sadece maymun DNA'sından oluşan hayvanlar üretmek.

Bilim insanları, maymun ve domuzdan yeni bir canlı ürettiler

Sağlık, Dünya, Güncel


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