Bilim insanları otizmin tedavisini aramaktan vazgeçiyor

On yıllardır otizme çare olabilecek yöntemler üzerinde araştırmalar yapılıyor ancak sağlık uzmanları kesin bir çare bulunmadığı noktasında hem fikir olmaya başladı. Bu nedenle doktorlar otizmi ortadan kaldıracak bir ilaç üzerinde çalışmak yerine otizmli kişilerin daha sağlıklı ve mutlu hayatlar yaşaması için yollar, eğitimler ve terapiler geliştirmeye odaklandı.Kaliforniya Üniversitesi MIND Ensititüsü Direktörü Psikolog Len Abbeduto, otizmin çok farklı seviyelerde görüldüğünü ve her bireyde farklı sonuçlara yol açtığını belirterek "Bu kadar geniş yelpazede ölçümlenen bir zihinsel olgu için herkese uygun bir ilaç üretmeye veya tedavi bulmaya çaışmanın doğru yöntem olmayabileceği anlaşılıyor." dedi.