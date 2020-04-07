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Bilim insanları şaşkın! Koronavirüsün, tedavi edilen 51 kişinin hücrelerinde gizlendiği ortaya çıktı

Güney Kore'de yeni tip koronavirüse yakalanan ve tedavi görüp iyileştikten sonra taburcu edilen 51 kişinin tekrar koronavirüse yakalandığı açıklandı. Güney Koreli sağlık otoriteleri, ölümcül virüsün hücrelerde gizlenip tekrar aktif olduğunu dile getirdi.

07.04.2020 11:29 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:38

Çin'de ortaya çıktıktan sonra dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs ile mücadelede başarılı bir süreç geçiren Güney Kore'de bilim insanlarını şaşırtan bir gelişme yaşandı. Güney Kore'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve tedavi görüp iyileştikten sonra taburcu edilen 51 kişinin tekrar koronavirüse yakalandığı açıklandı. Güney Koreli sağlık otoriteleri, ölümcül virüsün hücrelerde gizlenip tekrar aktif olduğunu dile getirdi.

"VİRÜS HÜCREDE GİZLENDİ VE TEKRAR AKTİF HALE GELDİ"

Güney Kore merkezli Yonhap Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; ülkede virüsün merkezi olan Daegu kentinde daha önce karantinaya alınan ve tedavileri tamamlandıktan sonra evlerine dönen 51 kişide tekrar koronavirüs tespit edildi. Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (KCDC) Genel Sekreteri Jung Eun-kyeong, hastalığa yakalanan bu kişilerin yeniden enfekte olmadığını, virüsün vücudun hücrelerinde gizlenerek yeniden aktif hale geldiğini düşündüklerini açıkladı.

GÜNEY KORE'DE SON DURUM

Öte yandan Güney Kore'de yeni tip koronavirüsteki vaka sayısı 10 bin 331'e yükselirken; toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 198'e ulaştı. 6 bin 694 kişinin salgından kurtularak sağlığına kavuştuğu salgında, 55 vakanın durumunun kritik olduğu belirtildi.

Bilim insanları şaşkın! Koronavirüsün, tedavi edilen 51 kişinin hücrelerinde gizlendiği ortaya çıktı
Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Kore, Sağlık, Dünya, Güncel

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Koronavirüsün, tedavi edilen 51 kişinin hücrelerinde gizlendiği ortaya çıktı
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Haberler ›› Dünya ››Bilim insanları şaşkın! Koronavirüsün, tedavi edilen 51 kişinin hücrelerinde gizlendiği ortaya çıktı - Haberler
Yorumlar (1)
EYVAH:Ahaa bir bu eksikti
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