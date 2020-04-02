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Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi

Çin'de Çonçing'teki Askeri Hastane Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada uzmanlar, orta yaşlı bir adamdan elde ettikleri numuneleri inceleyince tam 49 gün boyunca belirti göstermeden vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit etti.

02.04.2020 16:12 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:16

Koronavirüs tespit edilen hasta sayısı 950 bini geçerken salgının başladığı Çin'de hastalardan toplanan numuneleri inceleyen araştırmacılar şoke eden sonuçlarla karşı karşıya kaldı. Yapılan bir araştırma, mutasyona uğramış bir koronavirüsün tespit edildiğini ortaya koydu. Orta yaşlı bir koronavirüs vakasını inceleyen uzmanlar, hastadan alınan numunede 49 gün boyunca kalan virüs tespit etti. Daha önce en uzun kalan virüs 37 gün boyunca vücutta belirti göstermeden kalıyordu.

2 AY BOYUNCA HASTA EDEBİLİYOR

Çonçing'teki Askeri Hastane Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada uzmanlar, orta yaşlı bir adamdan elde ettikleri numuneleri inceleyince tam 49 gün boyunca belirti göstermeden vücutta kalan bir koronavirüsü tespit etti. Mutasyona uğramış koronavirüsün 2 ay boyunca insanları hasta edebileceğini duyuran bilim insanları hastanın semptomlarının düşük ve orta seviyeli olduğunu duyurdu.

DAHA ÖNCE 37 GÜN OLARAK TESPİT EDİLMİŞTİ

Daha önce yapılan araştırmalar arasında en uzun süre hayatta kalarak bulaşan virüs 37 gün boyunca insanları hasta etme riskine sahipti.

Öte yandan Çonçing'teki hastane çalışanları ile Dalian'daki 967 Numaralı PLA Hastanesi ve Wuhan'daki PLA Genel Hastanesi'nin ortak çalışmasında bu virüsün insanla simbiyotik bir ilişkiye girdiği aktarıldı.

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Bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi
Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Sağlık, Dünya, Güncel

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Çin'de bilim insanları şokta! 49 gün boyunca vücutta kalan mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi
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