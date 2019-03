Bilim İnsanları, Tek Yumurta İkizlerini Ayırt Edebilecek Bir Dna Testi Geliştirdi

Kaynak: WebTekno

Bilim insanları DNA'yı kullanarak tek yumurta ikizlerini birbirlerinden ayırt etmenin yolunu buldu. DNA analizleri ilk olarak 1980'lerde suç araştırmaları için geliştirilmişti. Ancak aradan geçen 30 senede DNA analizi tekniğinin çözümsüz kaldığı tek alan tek yumurta ikizleri olmuştu. Aynı yumurtada döllenen tek yumurta ikizlerinde standart DNA testleri yetersiz kalıyordu.Plos One dergisinde yayınlanan çalışmayı gerçekleştiren araştırmacılar, tek yumurta ikizi sorunun hem suç dosyalarında hem de babalık testlerinde çeşitli sorunlar teşkil ettiğini söylüyor. Araştırmacıların yeni geliştirdiği yöntemde, ikizler arasındaki farkı anlamak için mutasyona uğramış yüzlerce hatta binlerce katmana bakmak yerine, tüm genomları karşılaştırılıyor.Tek yumurta ikizleri, aynı yumurtadan çıksa da her biri gelişirken kendi mutasyonlarını geliştiriyor. Gerçekleşen bu mutasyonlar sayesinde alınan DNA örneğinin hangisinden olduğu anlaşılabiliyor. Araştırmacıların söylediğine göre, bu testi doğru bir şekilde yapabilmek için geniş bir genom araştırması gerekiyor.Şu an uzmanların veya mahkemelerin kullanması için henüz çok erken, genel kabul görmesi ve testin doğrulunun sağlamlaşması için birçok testten daha geçmesi gerekiyor.