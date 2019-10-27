Haberler » Dünya » Bilim insanları trafik sıkışıklığına karşı karıncaları örnek gösteriyor: Karıncalar nasıl yapıyor?

Bilim insanları trafik sıkışıklığına karşı karıncaları örnek gösteriyor: Karıncalar nasıl yapıyor?

Dünya metropollerinin en büyük sorunlarından biri şüphesiz ki çok vaktimizin harcandığı trafik sıkışıklığı. Bu soruna çözüm arayan bilim insanları, yollardaki trafik tıkanıklığını azaltmak için karıncaların toplu halde nasıl davrandığını inceledi.

27.10.2019 09:59Bilim insanları trafik sıkışıklığına karşı karıncaları örnek gösteriyor: Karıncalar nasıl yapıyor?
Dünya metropollerinin en büyük sorunlarından biri şüphesiz ki çok vaktimizin harcandığı trafik sıkışıklığı. Bu soruna çözüm arayan bilim insanları, yollardaki trafik tıkanıklığını azaltmak için karıncaların toplu halde nasıl davrandıklarını inceledi.

ABD'nin Arizona Üniversitesi ve Fransa'nın Toulouse Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, eLife dergisinde yayınlanan bir çalışmada, karıncaların çok büyük yoğunlukta bile trafiğin akşını sağlamak için durmadan nasıl hareket ettiklerini araştırdı.
Euronews.com'da Görüntüle

Amerika Birleşik Devletleri, Arizona Üniversitesi, Euronews, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
11:46 Milli tekvandocu Meryem İyin Sırbistan'da altın madalyasını 'asker selamı'yla aldı
11:00 ABD'nin operasyon düzenlediği IŞİD lideri Bağdadi öldü iddiası
09:59 Bilim insanları trafik sıkışıklığına karşı karıncaları örnek gösteriyor: Karıncalar nasıl yapıyor?
01:18 Abu Dhabi Judo Grand Slam nefes kesen maçlara sahne oldu
00:55 PKK yandaşları, İtalya'da Türkiye Başkonsolosluğu önünde toplanıp çevreyi ateşe verdiler
23:59 Fransa'da sarı yelekliler gösterileri 50. haftasında
22:59 Lübnan'da protesto: Göstericiler ana yolları trafiğe kapattı
27.10.2019 12:09:01