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Bilim insanlarına göre koronavirüs insan yapımı değil

"Koronavirüs bir tür biyolojik silah" iddiaları bilim insanları tarafından yalanlandı. Uluslarası bilim ekibi tarafından yapılan bir çalışmada, yeni tip koronavirüsün doğal kökenlerinin bulunduğu ve tamamen evrim yoluyla oluştuğu sonucuna varıldığı belirtildi.

18.03.2020 20:44 | Son Güncelleme: 18.03.2020 21:17

Koronavirüs salgını tüm dünyada hızla yayılmaya devam ediyor. Çin'de ortaya çıkan bu salgınla ilgili birçok soru işaretleri mevcut. Kafalardaki soruların başında koronavirüs biyolojik silah mı sorusu geliyor. Bilim insanları virüsle ilgili en çok merak edilen bu soruya yanıt verdi.

Nature Medicine dergisinde yayımlanan araştırmada, Kovid-19 ile ilgili ortak genom dizisi verilerinin ve benzeri virüslerin kapsamlı bir şekilde analiz edildiği, çıkan sonuçların virüsün yapay olarak veya laboratuvar ortamında üretildiğine dair hiçbir belirti göstermediği bildirildi.

"MODERN BİLİMİN BUNU YARATMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Çalışmada, kendilerini ev sahibi hücrelere bağlayan bir tür "çengelli kanca" olan Kovid-19'un reseptör bağlanma alanının, insan hücrelerinin belirli bir moleküler özelliğini hedeflemek için evrimleştiğinin keşfedildiği, araştırma ekibinin bu gelişmenin bir çeşit genetik mühendisliği değil doğal seleksiyon sonucu olduğuna inandığı kaydedildi. Yeni tip koronavirüsün yeni gelişen yeteneğinde çok etkili göründüğü ve bilim insanlarının, modern bilimin böyle bir canavarlık yaratmasının imkansız olduğu sonucuna vardığı ifade edildi.

"HAYVANDA EVRİMLEŞİP İNSANA GEÇTİ"

Araştırmacılar Kovid-19'un insana nasıl bulaştığı konusunda da virüsün yarasa gibi insan dışı bir varlıkta doğal seçilim yoluyla evrimleşip daha sonra insanlara geçmiş olabileceğine ya da insanlara bulaşmadan önce muhtemelen patojenik olmayan virüsün sadece insan popülasyonunda mevcut ölümcül formuna evrilmiş olabileceğine dikkati çekti.

ARAŞTIRMAYA 3 ÜNİVERSİTE KATILDI

Şu aşamada iki senaryodan hangisinin gerçekleştiğini belirlemenin neredeyse imkansız olduğunu belirten araştırmacılar, virüsün tamamen evrimleşmiş haliyle insanlara transfer olması teorisinin doğru çıkması halinde bunun "gelecekte daha fazla salgın" ihtimalini artıracağı uyarısında bulundu. Çalışmaya, Columbia Üniversitesi, Edinburgh Üniversitesi ve Sydney Üniversitesinden araştırmacıların katıldığı ifade edildi.

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Bilim insanlarına göre koronavirüs insan yapımı değil

Kaynak: AA

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Bilim insanlarına göre yeni tip koronavirüs insan yapımı değil
Etiketler : Genetik, Güncel

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