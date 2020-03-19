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Bilim insanlarından hayat kurtaracak araştırma! Kovid-19, plastikte tam 3 gün yaşıyor

Bilim insanları, tüm dünyanın bir numaralı gündemi haline gelen koronavirüs salgınıyla ilgili çok önemli bir araştırmaya imza attı. Virüsün hangi zeminler üzerinde ne kadar yaşadığı üstüne çalışma yapan bilim insanları, kovid-19'un plastik zemin üzerinde 3 güne kadar yaşayabildiğini gördü.

19.03.2020 08:38 | Son Güncelleme: 19.03.2020 09:44

Amerikan New England Journal of Medicine dergisinde yayınlanan araştırmaya göre yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bakır yüzeylerde dört saate, plastik ve çelikte iki-üç güne, karton üzerinde de 24 saate kadar yaşıyor. Ayrıca insan hapşırdığında aerosol gibi havaya yayılan damlacıklar da üç saate kadar havada kalabiliyor. Bu da hastalığın niye bu kadar bulaşıcı olduğuna işaret ediyor.

ABD'de yapılan kapsamlı araştırma, Ulusal Sağlık Enstitüleri, Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri, UCLA ile Princeton Üniversitesi uzmanları tarafından yürütüldü. Uzmanlar, enfekte olmuş bir kişiden aldıkları kovid-19 virüsünü gündelik hayatta kullanılan çeşitli yüzeylere aktararak dayanma süresini ölçtü.

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Araştırmacılar, bu çalışma sonucunda genel olarak kovid-19 virüsünden korunmak için yapılan uyarıları teyit etti. Buna göre hastalığın bulaştığı kişilerle temas edilmemeli. Göz, burun ve ağza dokunulmamalı. Yeni tip koronavirüs teşhisi konmuşsa evde kalınmalı. Öksürürken mendille ağız kapatılmalı. Daha sonra bu mendil çöpe atılmalı. Sıkça dokunulan yüzeyler ev temizliğinde kullanılan malzemelerle temizlenmeli ve dezenfekte edilmeli.

'IBUPROFEN YERİNE PARASETAMOL KULLANILMALI'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs şüphesi bulunan kişilerin ibuprofen yerine parasetamol kullanmasını önerdi. DSÖ sözcüsü Christian Lindmeier, konuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade ederken, doktora danışmadan ilaç alan kişilerin ibuprofen yerine parasetamolü tercih edebileceğini belirtti. Bununla beraber Lindmeier, parasetamol kullanımında ise kesinlikle önerilen doza uyulması gerektiğinin altını çizdi ve doz aşımının karaciğer için tehlikeli olduğunu söyledi.

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Bilim insanlarından hayat kurtaracak araştırma! Kovid-19, plastikte tam 3 gün yaşıyor

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Bilim insanları: Kovid-19, plastikte tam 3 gün yaşıyor
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Princeton Üniversitesi, New England Journal, Sağlık , Güncel

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Yorumlar (2)
PAŞALI: 65 yaş üstü vatandaşını gözden çıkaran tedavi etmeyen İngiltere, 70 yaş üstünü yoğun bakıma almayan italya, ve 65 yaş üstü zarar görmesin diye maaşını ayağına kadar götürecek, ücretsiz kolonya ve maske dağıtan ülke TÜRKİYE'' dir.
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OZGUR OZTURK: Bu cevabi begenmeyen 3 kisi acaba vatan haini olabilirmi
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