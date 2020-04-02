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Bilim İnsanlarından Koronavirüs Tedavisi için Yeni Yöntem

Covid-19 için mevcut durumda herhangi bir aşı tedavisi ya da ilaç tedavisi bulunmuyor. Doktorlar şu an için hastalara semptomları hafifletecek, bağışıklık sistemini güçlendirecek ve olası komplikasyonları önleyecek bazı ilaçlar veriyor ve vücudun virüsü öldürecek etkili antikorlar üretmesini umuyor.

02.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:50
Bilim İnsanlarından Koronavirüs Tedavisi için Yeni Yöntem
Covid-19 için mevcut durumda herhangi bir aşı tedavisi ya da ilaç tedavisi bulunmuyor. Doktorlar şu an için hastalara semptomları hafifletecek, bağışıklık sistemini güçlendirecek ve olası komplikasyonları önleyecek bazı ilaçlar veriyor ve vücudun virüsü öldürecek etkili antikorlar üretmesini umuyor.

Bu nedenle en iyi sonuca ulaşmak için hemen hemen bütün ilaçlar deneniyor. Bunların arasında Ebola için geliştirilen aşıdan HIV için kullanılan tedavi çeşitlerine kadar oldukça geniş bir liste var. Yine de ne yazık ki şu aşamada hastalığı gerçekten tedavi eden evrensel bir ilaç bulunmuyor.

Bu durum oldukça yakında değişebilir.

Çinli bilim insanları Covid-19 virüsünün vücuda girmesini engellemekte oldukça başarılı bazı antikorlar tespit etmeyi başardı. Tespit edilen bu antikorlar, ilerleyen dönemlerde tedavi etmek amacı ile kullanılabilir.

Bazı ülkeler bulaşıcı hastalıkları tedavi etmek için daha öncesinde bu hastalığa yakalanmış ve atlatmış olan kişilerden kan alarak hasta olan kişilere veriyor. Kanda yer alan antikorlar alıcının bağışıklık sistemini toparlamaya yardımcı olur ve iyileştirmeyi hızlandırması beklenir.

Tabii yine de bu tedavinin sonuca ulaşmasının aylar sürebileceğini, bunun sağlık kuruluşlarından onay almasının da en az bir o kadar süreceğini göz önüne almak gerekiyor.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Koronavirüs, Teknoloji
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