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Bilim insanlarından koronavirüs açıklaması: Mutasyon hızı düşük, tek bir aşı uzun yıllar koruma sağlayabilir

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını üzerine araştırma yapan bilim insanları, virüsün mutasyon hızının yavaş olduğunu belirterek, tek bir aşının uzun yıllar koruma sağlayabileceğini ifade etti.

27.03.2020 16:46 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:57

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle şu ana dek 22 binin üzerinde insan hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı ise 500 bini aştı. Ölümcül salgın tüm dünyada büyük panik yaratırken, bilim insanları da Kovid-19'un genetik yapısına ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

"TEK BİR AŞI GEREKTİREN BİR HASTALIK"

John Hopkins Üniversitesi Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'nda araştırma yürüten moleküler genetik uzmanları Peter Thielen ve Tom Mehoke, hastalardan elde edilen örneklerde yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2) genetik yapısını inceliyor. Ardından bunları virüsün Çin'de ilk çıkan hali ile kıyaslıyor.

Thielen, "Mutasyon hızına baktığımızda, elde ettiğimiz ilk veriler, Kovid-19'un mevsimsel grip gibi her sene yenilenmesi gereken değil, tek bir aşı gerektiren bir hastalık olduğuna işaret ediyor" diyor.

EN FAZLA 10 FARKLI ÇEŞİT MUTASYONUNA RASTLANDI

Virüsün ilk çıkışının üzerinden çok fazla süre geçmemiş olması ve incelenen örnek sayısının kısıtlı olması, bu sonuçların henüz kesin olmadığı anlamına geliyor.

Ancak bugüne kadarki incelemelerde virüsün en fazla 10 farklı çeşit mutasyonuna rastlanıldı. Bu sayı, örneğin mevsimsel griple karşılaştırıldığında çok küçük kalıyor.

Eğer SARS-CoV-2'nin yayılması aynı mutasyon hızıyla devam ederse, Kovid-19 hastalığından korunmak için kızamık veya suçiçeği hastalıkları gibi tek bir aşı yeterli olabilecek.

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Bilim insanlarından koronavirüs açıklaması: Mutasyon hızı düşük, tek bir aşı uzun yıllar koruma sağlayabilir
Etiketler: Koronavirüs, Güncel

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Uzman Bilim insanlarından koronavirüs açıklaması: Mutasyon hızı düşük, tek bir aşı uzun yıllar koruma sağlayabilir

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