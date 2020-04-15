Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir

Harvard Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, koronavirüsün gidişatı konusunda yeni bir araştırma yaptı. Salgının kış aylarında daha bulaşıcı olacağını öngören bilim insanları, 2022'ye kadar kadar hastanelerin dolup taşmaması için sosyal mesafenin dönemsel olarak uygulanması gerektiği sonucuna vardı.

15.04.2020 16:35 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:59

Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde 120 binden fazla insan hayatını kaybetti. Ölümcül salgına karşı bir yandan aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ederken, diğer yandan bu süre zarfında virüsün yayılmasını önlemek için çeşitli önlemler alınıyor. Bu önlemlerden bir tanesi de sosyal mesafe kuralı. Salgının görüldüğü ülkeler, 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralının önemine dikkat çekerken, ABD'de bu konuyla ilgili yeni bir araştırma yapıldı.

Harvard Üniversitesi'nde görevli bilim insanları, koronavirüs salgını nedeniyle 2022 yılına kadar dönem dönem sosyal mesafe uygulanması gerekebileceğini ortaya koydu.

"BİR KERELİĞE MAHSUS TECRİT BU DURUMUN ÖNÜNE GEÇEMEZ"

Harvard Üniversitesi'nde görevli bilim insanlarının, salgının gidişatı konusunda bilgisayar simülasyonuyla yaptığı modelleme çalışmasının ayrıntıları, Science dergisinde yayımlandı.

Koronavirüsün soğuk aylarda daha bulaşıcı olacağını varsayan bilim insanları, 2022'ye kadar hastanelerin dolup taşmasını engellemek için sosyal mesafenin dönemsel olarak tekrarlanması gerekebileceği, bir kereliğe mahsus tecritin bu durumun önüne geçemeyeceği sonucuna vardı.

"ZARURİ OLAN ARALIKLARLA SOSYAL MESAFE DÖNEMİ"

Araştırma ekibinin lideri Stephen Kissler, ABD'de SARS CoV-2 vakasını yoğun bakım kapasitesi limitleri içinde tutmak için bir kereliğe mahsus sosyal mesafe önlemlerinin büyük ihtimalle yetersiz olacağı bulgusunu elde ettiklerini söyledi. Kissler, "Diğer tedavi çeşitlerinin yokluğunda zaruri olan aralıklarla sosyal mesafe dönemleri gibi görünüyor" dedi.

ARALIKSIZ SOSYAL MESAFE TOPLUMUN BAĞIŞIKLIK GELİŞTİRMESİNE ENGEL OLUYOR

Çalışmada ayrıca bir modellemede, aralıksız sosyal mesafenin toplumun bağışıklık geliştirmesine engel olmakta çok etkili, bu açıdan da olumsuz bir yöntem olduğu gözlendi.

Yeni tip koronavirüs vaka sayısı, dünya genelinde 2 milyonu geçerken, en çok vaka görülen ülke 614 bin 246 ile ABD oldu.

ABD’li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022’ye kadar aralıklarla sürdürülebilir
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Harvard Üniversitesi, Dünya, Güncel

İlgili Haberler

Çöl çekirgelerinin Afrika’yı ikinci kez istila etmesi bekleniyorÇöl çekirgelerinin Afrika'yı ikinci kez istila etmesi bekleniyor
İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5.575 kit ele geçirildiİlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5.575 kit ele geçirildi
Koronavirüs krizine, aldıkları tedbirlerle kadın liderler damga vurduKoronavirüs krizine, aldıkları tedbirlerle kadın liderler damga vurdu
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

Boşanma aşamasındaki çift, cinsel ilişki robotuna aşık oldu Haberler
Boşanma aşamasındaki çift, cinsel ilişki robotuna aşık oldu
DSÖ’ye ödemeleri donduran Trump’a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç Haberler
DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç
Ne kadar süre daha maske takacağız? ABD’li uzman cevap verdi Haberler
Ne kadar süre daha maske takacağız? ABD'li uzman cevap verdi
Trump, muhabirin ’koronavirüs’ sorusuna sinirlendi: Yalancı, yüz karası Haberler
Trump, muhabirin "koronavirüs" sorusuna sinirlendi: Yalancı, yüz karası
Haberler ›› Dünya ››ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir - Haberler

Son Dakika Dünya Haberleri

17:37: Şüpheliler üzerinde esrar ele geçirildi - Haberler 17:34: Kılıçdaroğlu'ndan Özbek ailesine taziye telefonu - Haberler 17:32: AK Parti'li Özkan: CHP'nin amacı üzüm yemek değil bağcıyı dövmek - Haberler 17:32: Malatya'da uyuşturucudan 1 tutuklama - Haberler 17:31: Gaziantep'te 998 araç kara listeye alındı - Haberler 17:25: Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi 17:09: BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı - Haberler 17:08: Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti 14:59: Rusya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı 13:29: Son dakika: Türkiye'nin ürettiği bor katkılı dezenfektan BOREL yarın satışa çıkacak