Bilim insanlarından ürküten senaryo: Koronavirüs 68 milyon insanın ölümüne neden olabilir

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile ilgili bilim insanlarından ürküten bir senaryo geldi. Bilim insanlarının gerçekleştirdiği yeni çalışma, dünya üzerinde koronavirüsten 15 milyon insanın hayatını kaybedebileceğini ortaya koydu.

EN KÖTÜ SENARYO: 68 MİLYON CAN KAYBI

Avustralya Ulusal Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, 15 milyon can kaybının en iyi senaryo olduğunu, en kötü senaryoda ise ölü sayısının 68 milyona ulaşabileceğini söylüyor. Araştırmacıların açıkladığı senaryolar, virüsün ilk yılına yönelik bir çalışmayı kapsıyor. Hindistan ve Çin'deki ölümlerin milyonlara ulaşması bekleniyor.

ABD'DE 230 BİN KİŞİ YAŞAMINI YİTİREBİLİR

ABD'de 230 bin, İngiltere'de 64 bin, Almanya'da 79 bin ve Fransa'da 60 bin can kaybı gerçekleşebilir. Araştırmaya göre, Güney Kore ve İtalya'da da ölü sayıları on binlere çıkacak.

EKONOMİYİ DE VURACAK

Virüs salgınının dünya ekonomisini vurması da bekleniyor. Global çapta zarar en iyi senaryoya göre, 2,3 trilyon doları bulacak. En kötü senaryodaki kayıp ise, 9.2 trilyon dolar olarak tahmin ediliyor. Uzmanlar, bazı ülkelerin ekonomilerinin eriyebileceğini aktarıyor.