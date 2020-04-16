Bilim insanlarından yeni araştırma: Koronavirüs 4 organa daha zarar veriyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 140 bini, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 160 bini aştı. Ölümcül salgının yayılmasını önlemek için aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ederken, bilim insanları virüsle ilgili yeni bir araştırma yaptı.

VİRÜS 4 ORGANI DAHA ETKİLİYOR

Çin ve New York'taki uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar sonucunda ise virüsün kalp, böbrek, karaciğer, ve bağırsaklara da ciddi oranda zarar verdiği ortaya çıktı. Daha önce koronanın akciğerlerde tahribatın haricinde beyin ve sinir sistemine de ciddi oranda hasar verdiğini ortaya çıkmıştı.

RİTİM BOZUKLUĞUNA DA NEDEN OLUYOR

Bilim insanları, koronavirüs hastalarında, kalp kası iltihabına ve ani kalp durmasına yol açabilecek ritim bozukluğuna rastladıklarını da bildirdi.

Öte yandan uzmanlar, salgın geçtikten sonra dünyanın kötü bir akıl sağlığı kriziyle karşı karşıya kalacağı konusunda da uyardı.