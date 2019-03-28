Bilim Kahramanları Uzay Görevini Tamamladı!

Programda çocuk ve gençler bu senenin teması "INTO ORBIT: Uzay Serüveni" ile ilgili yenilikçi ve etkili çözümler üretti.Şubat ayında İstanbul'da başlayan ve Mart ayında İzmir'de tamamlanan 15. Sezona 554 takım, 4 bin 885 çocuk katıldı.

15. sezonda Bilim Kahramanları Buluşuyor turnuvalarına 68 ilden 554 takım, toplamda ise 4 bin 885 çocuk ve genç katıldı. Takımlar bu yıl, "INTO ORBIT: Uzay Serüveni" temasında uzayda yaşam ve uzaya seyahat ile ilgili bir sorun belirleyecek ve belirledikleri sorunlara yenilikçi çözümler ürettiler. Takımlar ayrıca, kendi yaptıkları robotlarla, bu kavramları pekiştirme adına LEGO modellerinden yapılan görevleri de tamamlamaya çalıştı.

Dünyanın en büyük gençlik ve çocuk organizasyonları arasında yer alan Bilim Kahramanları Buluşuyor/ FIRST LEGO League programı kapsamında 2 Şubat ile 3 Mart tarihleri arasında İstanbul, Bursa, Ankara, Kocaeli, Ankara ve İzmir'de 16 yerel turnuva tamamlandı. Yerel turnuvalardan üst tura katılmaya hak kazanan 62 takım 9-10 Mart tarihinde İzmir'de Ulusal Turnuva için bir araya geldi.

9-16 yaş arası 4-10 kişilik katılımcılardan oluşan takımlar, bir koç liderliğinde belirlenen konuyla ilgili sorunları belirleyip adım adım çözüm üretiyor. Ekip ruhunun önemini ön plana çıkaran program boyunda, çocuklar iş birliği içinde çalışıyor, takım çalışması, sunum yapma gibi beceriler kazanıyor.

17 takım Türkiye'yi Temsil Edecek

HSBC geçtiğimiz 2 sezonda olduğu gibi bu sene de Bilim Kahramanları Buluşuyor turnuvalarının ana destekçisi olarak programın sürdürülebilirliğine destek oldu. Ayrıca İstanbul ve İzmir'den 8 devlet okulunu destekleyerek daha fazla dezavantajlı çocuğun programa katılmasını sağladı. Ayrıca farklı destekler ve iş birlikleri sayesinde 70'a yakın dezavantajlı takımın bu yıl programa katılması sağlandı. Hüsnü M. Özyeğin Vakfı 4. Senesinde de kız yurtlarından 3 takımın programa katılmasını sağladı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 3 farklı teknopark işbirliğinde ise İzmir'den 21 devlet okulu programa katıldı.

Özyeğin Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, ANFA Altınpark, fuarizmir, Uludağ Üniversitesi ve Çankaya Üniversitesi ev sahipliklerinde gerçekleşen turnuvaların sonunda 17 takım Türkiye, Uruguay, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Lübnan'da gerçekleşecek uluslararası turnuvalarda Türkiye'yi temsil edecek.

Dünya Takımları İzmir'de Buluşacak

Her sene farklı ülkelerin ev sahipliğinde gerçekleşen uluslararası turnuvalardan biri de bu sene İzmir'de İzmir Büyük Şehir Belediyesi işbirliğinde gerçekleşecek. 22-25 Mayıs tarihleri arasında 50'yi aşkın ülkeden 90'a yakın takımın bir araya geleceğiz FIRST LEGO League Open International Turkey 2019 etkinliğinde ülkelerinde başarılı çalışmaları ile öne çıkmış takımlar İzmir'de hem çalışmalarını paylaşacak hem de güzel şehrimiz İzmir'i görme fırsatı elde edecek. Türkiye'den de 7 takım İzmir'deki uluslararası turnuvada Türkiye'yi temsil edecek.

Kaynak: Bültenler