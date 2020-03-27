Son dakika: Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca, saat 19.15’te basın açıklaması yapacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenleyecek.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'nde saat 17.30'da toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantının ardından saat 19.15'te basın açıklaması yapacak.

TÜRKİYE'DE ÖLÜ SAYISI 75'E YÜKSELDİ

Öte yandan, Bakan Koca, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 75'e, toplam vaka sayısının ise 3 bin 629'a ulaştığını belirtti.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

Test sayımız dün 5.035'ti. BUGÜN 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3.629'a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum.

Kaynak: DHA