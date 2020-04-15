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Bilim Kurulu üyeleri, sahte hesaplardan dertli (2)

BİLİM KURULU ÜYESİ ÖZLÜ'DEN TEPKİSağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü, Twitter hesabından açıklama yaparak, sosyal medyada adına açılan sahte hesaplardan dert yandı.

15.04.2020 11:23 | Son Güncelleme: 15.04.2020 11:23
Bilim Kurulu üyeleri, sahte hesaplardan dertli (2)

BİLİM KURULU ÜYESİ ÖZLÜ'DEN TEPKİ

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü, Twitter hesabından açıklama yaparak, sosyal medyada adına açılan sahte hesaplardan dert yandı. Prof. Dr. Özlü, videolu paylaşımında, zor günlerden geçtiklerini, tedbir ve tavsiyelere uyulması halinde bu zor günleri hep birlikte ulusça aşabileceklerini ifade ederek, "Bu şekilde size hitap etmememin asıl nedeni Twitter'da benim adıma açılan sahte hesaplara dikkatinizi çekmek, burada yapılan paylaşımları tasvip etmiyorum. Benim tek resmi hesabım budur, diğerleri uydurma hesaplardır. Onlar hakkında da şikayetçi olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Etiketler: Tevfik Özlü, Koronavirüs, Twitter, Güncel
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