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Bilim Kurulu Üyesi Açıkladı: "Bir Bedeli Olacak"

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sokağa çıkma yasağının duyurulmasının ardından vatandaşların dışarıya çıkıp alışveriş yapması hakkında açıklamalarda

11.04.2020 15:52 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:52
Bilim Kurulu Üyesi Açıkladı:
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, sokağa çıkma yasağının duyurulmasının ardından vatandaşların dışarıya çıkıp alışveriş yapması hakkında açıklamalarda bulundu.

"Beklentilerimizi Baltaladı"

Prof. Dr. Tevfik Özlü katıldığı canlı yayın programında konu hakkında şu ifadelere yer verdi:

"Son 4-5 gündür işler iyi gidiyordu. İyi haberler geliyordu, seviniyorduk. Ama ben bugün bir kırılma noktasına geldiğimizi düşünüyorum. Bugün sokaklara taşan insanların bulaştırmasının önümüzdeki bir hafta-on gün içinde bir bedelinin olacağını düşünüyorum. Bunu tam öngöremiyorum ama bu biraz iyi beklentilerimizi baltaladı. Umarım olmaz ama bunun bir etkisi olacaktır diye düşünüyorum."

İçişleri Bakanlığı tarafından dün gece yapılan açıklamada şunlar söylenmişti:

"10.04.2020 tarihi saat 24: 00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24: 00 arasında Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır."

10 Nisan itibari ile toplam vaka sayısı 47.029 oldu. Toplam can kaybı ise 1.006'ya yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.667, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2.423 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 1.062 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 307.210 olduğu açıklandı.

Günlük test sayısında 30.000'i aştık. Laboratuvar sayımız 106'ya çıktı. Yoğun bakıma giren hasta oranımız düşmeye devam ediyor. İyileşme hızında başarı grafiğimizi koruyoruz. Veriler, önümüzdeki günlerde iyileşme hızında artış olacağını gösteriyor.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/ss1gmYVOXY
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 10, 2020

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Tevfik Özlü, Koronavirüs, Teknoloji
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