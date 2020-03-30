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Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan Fatih Terim cevabı: Virüs pozitif olsa da akciğerlerinde bir sıkıntı yoksa hastaları eve gönderebiliyoruz

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasına rağmen neden taburcu edildiğini açıkladı. Kara, "Virüsü pozitif olan kişilerin nasıl takip edilebileceği belli. Bu kişinin genel durumu iyiyse, akciğerlerinde herhangi bir sıkıntı yoksa ve sıkıntı olma ihtimali de yoksa o kişiyi eve gönderebiliyoruz" dedi.

30.03.2020 22:47 | Son Güncelleme: 31.03.2020 08:28

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Ahmet Hakan'ın CNN Türk'te sunduğu Tarafsız Bölge programında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in taburcu edilmesi hakkında konuştu. Ahmet Hakan'ın "Fatih Terim bugün hastaneden eve geçti. Bu durum tam iyileşmeden hastaneden ayrılıyor şeklinde tartışmalara yol açtı. Nasıl yorumluyorsunuz bunu?" sorusunu yanıtlayan Ateş Kara, "Bizim vaka takip protokollerimiz var. Virüsü pozitif olan kişilerin nasıl takip edilebileceği belli. Bu kişinin genel durumu iyiyse, akciğerlerinde herhangi bir sıkıntı yoksa ve sıkıntı olma ihtimali de yoksa o kişiyi eve gönderebiliyoruz" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan Fatih Terim cevabı: Virüs pozitif olsa da akciğerlerinde bir sıkıntı yoksa hastaları eve gönderebiliyoruz

"EVE GİDEN KİŞİYİ TAKİP EDİYORUZ"

Ateş Kara, "İkinci kriterimiz ise eve gittiğinde evinde hastalığı bulaştıracak bir kişinin olmaması. Özellikle belli bir yaşın üstünde birinin olmamasını istiyoruz. Üçüncü kuralımız ise bu kişi 14 gün izole kurallarına uyacaksa, diğer kişilerle en az şekilde temas edecekse, bu koşulları uygulayabiliyorsa eve gitmesine izin veriyoruz. Ayrıca eve giden kişiyi de takip ediyoruz." diye konuştu.

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara’dan Fatih Terim cevabı: Virüs pozitif olsa da akciğerlerinde bir sıkıntı yoksa hastaları eve gönderebiliyoruz

Kaynak: Hürriyet



Etiketler: Ahmet Hakan Coşkun, Fatih Terim, Ateş Kara, Spor

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Ateş Kara'dan Fatih Terim cevabı: Virüs pozitif olsa da akciğerlerinde bir sıkıntı yoksa hastaları eve gönderebiliyoruz

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Haberler ›› Spor ››Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan Fatih Terim cevabı: Virüs pozitif olsa da akciğerlerinde bir sıkıntı yoksa hastaları eve gönderebiliyoruz - Spor
Yorumlar (8)
KENAN:İşte benim güzel ülkem paran varsa herşey olur
Cevap Yaz 0 3
CANER:memleketteki bu vip sistemi insanları kanunlara yasaklara uymamayı teşvik ediyor
Cevap Yaz 0 6
TT:Kesin öyledir, garibani salmassiniz ama...
Cevap Yaz 2 10
PARA HER DÜĞÜMÜ ÇÖZER:memleketteki terim sevdası nedir bi anlayamadık ; karantina kurallarınız gariban halk için geçerli değilmi ; parası olan virüste yayabilir
Cevap Yaz 2 10
SİLİFKELİ3:para varsa un varsa eve gidebilir
Cevap Yaz 2 8
YAW HEHE:bizde afiyetle yedik yaw he he
Cevap Yaz 8 35
BİLGİÇ:Utanmıyorlar,yazık bu ülkeye,bu adam bilim kurulu üyesi,her gün birde tv lerde boy gösteriyor,korona Zengin fakir dinlemiyor demişlerdi ama,bunun bile zenginler yolunu bulmuşlar.
Cevap Yaz 1 10
DOĞRU:Zenginin bile hasta hali bir başka oluyor
Cevap Yaz 1 8

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