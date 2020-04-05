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Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs aşısını ilk kez hayvanlar üzerinde denedik, olumlu sonuç aldık

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Koronavirüs aşısı, hayvanlarda antikor cevabı oluşturdu, şimdi sıra bu cevap hastalıktan koruyacak mı ona bakmada" ifadelerini kullandı.

05.04.2020 15:40 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:56

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken, ülkemizde aşı ve ilaç tedavisi için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, aşıyı ilk kez hayvanlar üzerinde denediklerini ve olumlu dönüş aldıklarını söyledi.

HAYVANLAR ÜZERİNDE DENENDİ

Prof. Dr. Kara, açıklamasında "İyi bir haber, küçük bir bant üzerindeki mikro-iğneler ile, koronovirüsün hücreye tutunmasını sağlayan kısmını, savunma sistemine tanıtıp, koruyucu antikor geliştirmeyi amaçlayan aşı, hayvanlarda antikor cevabı oluşturdu, şimdi sıra bu cevap hastalıktan koruyacak mı ona bakmada" ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs aşısını ilk kez hayvanlar üzerinde denedik, olumlu sonuç aldık

TÜRKİYE'DE VAKA VE ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Öte yandan 10 Mart'ta ülkemize sıçrayan ölümcül yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayısı 23 bin 934'e yükselirken, yaşanan can kaybı da 501'e ulaştı.

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs aşısını ilk kez hayvanlar üzerinde denedik, olumlu sonuç aldık
Etiketler: Koronavirüs, Ateş Kara, Sağlık, Güncel

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Ateş Kara: Koronavirüs aşısını ilk kez hayvanlar üzerinde denedik, olumlu sonuç aldık

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Haberler ›› Sağlık ››Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs aşısını ilk kez hayvanlar üzerinde denedik, olumlu sonuç aldık - Haberler
Yorumlar (7)
IBRAHİM:Atmaca kardes Ben son 11 yildir almanyada yasiyorum. türk Milleti en akilli en temiz ve en kültürlü insanlardir. Bunu burda yasayarak ögrendim. Sorunumuz sadece disiplin ve birliktelik. Biz birseyi beceremeyiz. Elalem yapinca ooo bravo. Biz yapinca begenmemek.
Cevap Yaz 0 2
RAMAZAN:Elhamdülillah bugün de aşıyı bulduk
Cevap Yaz 0 6
ATMACA:koca dünya bulamadi Türkiye buldu vay be yersen
Cevap Yaz 20 7
BAYRAM:Yemezsen gargara yap
0 0
DEFOLASKM:bir kerede ülkeni yücelt be nerden biliyorsun olumlu sonuc olmadıgını.
6 15
WERS:Bu tür haberler sıktı artık eczanede görmeden inanmıyorum
Cevap Yaz 2 5
C:bahsettikleri ilaç tedavi amaçlı kullanılacak bi ilaç korunmak için çalışmalar devam ediyor diyor Bakan zaten
0 2

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