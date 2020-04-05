Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs aşısını ilk kez hayvanlar üzerinde denedik, olumlu sonuç aldık

Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken, ülkemizde aşı ve ilaç tedavisi için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, aşıyı ilk kez hayvanlar üzerinde denediklerini ve olumlu dönüş aldıklarını söyledi.

HAYVANLAR ÜZERİNDE DENENDİ

Prof. Dr. Kara, açıklamasında "İyi bir haber, küçük bir bant üzerindeki mikro-iğneler ile, koronovirüsün hücreye tutunmasını sağlayan kısmını, savunma sistemine tanıtıp, koruyucu antikor geliştirmeyi amaçlayan aşı, hayvanlarda antikor cevabı oluşturdu, şimdi sıra bu cevap hastalıktan koruyacak mı ona bakmada" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE VAKA VE ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Öte yandan 10 Mart'ta ülkemize sıçrayan ölümcül yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayısı 23 bin 934'e yükselirken, yaşanan can kaybı da 501'e ulaştı.