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Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Hastalıktan evet doğru büyük kesim iyileşiyor ama iyileşenlerin de akciğerlerinde hasar bırakıyor. Yani bir futbolcunun bu hastalığı geçirdikten sonra hayatının kalan kısmında futbol oynayamama ihtimali çok yüksek" açıklamasında bulundu.

21.03.2020 00:27 | Son Güncelleme: 21.03.2020 00:36

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, dünyayı etkisi altına alan ve küresel salgın ilan edilen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) hafife alınabilecek bir hastalık olmadığını belirterek, hastalık sonrası akciğerlerde hasar bıraktığını söyledi. Kara, evdeki izolasyonun yeterli olmaması durumunda, bir sonraki basamağın sokağa çıkma yasağı olacağını ifade etti. Ateş Kara, NTV'de katıldığı canlı yayında Türkiye'nin yeni tip Koronavirüs 'le mücadelesinin doğru ve yerinde olduğunu söyledi.

"BU HASTALIĞI GEÇİRDİKTEN SONRA FUTBOL OYNAYAMAMA İHTİMALİ YÜKSEK"

Yeni tip Koronavirüs'ün hafife alınmaması gerektiğini belirten Kara, "Bu hastalık ağır bir hastalık. Bu hastalık ölümcül bir hastalık. Yani insanların kendilerini iyi hissetmeleri gerekebilir ama şunun altını bir kez daha çizelim. Bu hastalık gerçekten ağır gidiyor, evde kalmamız gerekiyor. Hastalıktan evet doğru büyük kesim iyileşiyor ama iyileşenlerin de akciğerlerinde hasar bırakıyor. Yani bir futbolcu bu hastalığı geçirdikten sonra hayatının kalan kısmında futbol oynayamama ihtimali çok yüksek." ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek

Haberin Videosu :

Prof. Dr. Ateş Kara: Yeni tip koronavirüs salgını kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek
Etiketler : Koronavirüs, Futbol, Spor, Güncel

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Yorumlar (2)
ONDEROGUT:Dunya Olumle Savasiyor Hala Top Pesindesiniz.
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sgk emeklisi
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