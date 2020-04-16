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Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, "Normal hayata ne zaman döneriz?" sorusunda Haziran ayını işaret etti

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kara NTV'de merak edilen soruları yanıtladı. Kara, ''Normal hayata ne zaman döneriz'' sorusuna ''Kurallara sıkı sıkıya bağlanırsak Mayıs sonu Haziran başı gibi dönebiliriz'' yanıtını verdi.

16.04.2020 16:49 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:15

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye'deki virüs salgınıyla ilgili umut veren değerlendirmelerde bulundu.

NTV'nin sorularını yanıtlayan Kara, koronavirüsün Türkiye'ye giriş tarihi olan 11 Mart'ın öncesine ne zaman döneriz sorusundan, bağışıklık kazanma ve aşıya kadar salgınla ilgili tüm merak edilenleri tek tak anlattı.

"KURALLARA UYARSAK HAZİRAN BAŞI GİBİ NORMAL HAYATA DÖNERİZ"

"Normal hayata ne zaman döneriz?" sorusunda yanıt veren Kara, "Birkaç günkü ülke rakamlarımız olumlu bir tablo sunuyor. Bunu şimdiden cevaplamak için de aslında erken. Yarın gelecek rakamlara da bakmamız gerekiyor. Normal hayata dönüşümüz kurallara sıkı sıkıya bağlanırsak Mayıs sonu Haziran başı olabilir." dedi.

"DÜZENLİ BAKIMI YAPILAN KLİMA SORUN YARATMAZ"

Klimanın virüsle ilişkisiyle ilgili merak edilen noktalara da değinen Kara, "Eğer filtresi düzenli temizleniyorsa çok ciddi bir sorun yaratmıyor. Eğer düzenli temizlenmezse ve bakımı yapılmazsa enfeksiyon olarak klima sıkıntı yaratabilir. Ama gerçek yaşamda bu oldukça düşüktür." şeklinde konuştu.

KORONAVİRÜS KUMAŞLARDA DA UZUN SÜRE YAŞIYOR MU?

Virüsün insan vücuduna giriş yolunun solunum sistemi olduğunu ifade eden Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Kara, "Şu ana kadar gıdalarla ilgili bir virüs bulaşma durumu görmedik. Elinizi, yüzünüzü mutlaka yıkayınız ve yüzünüze sürmeyiniz. Bu daha korunaklı bir durumdur. Kumaşların üzerinde ise virüs bir nebze uzun yaşar. Ama kumaş üzerinde kalan virüs bizi daha mı hasta yapar, bu konuda henüz bir bulgu yok." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara diğer sorulara şu şekilde yanıt verdi:

BAHAR ALERJİSİ OLANLAR RİSK GRUBUNDA MI?

Koronavirüste ateş daha fazla görülür, boğazda daha kesin bir ağrı ve acı olur. Koronavirüs bulgularında burun akıntısı çok fazla olmaz, bunu da biliyoruz.

HASTALANAN KİŞİ BAĞIŞIKLIK KAZANIYOR MU?

Hastalanan kişi bir miktar kazanıyor. Ama bunu bir miktar olarak biliyoruz. Ama corona virüs enfeksiyonunda böyle bir özelliğe rastlamadık. Bir miktar bağışıklık kazandığını biliyoruz ve bu yüzden de plazma tedavisine başladık. Ancak bunun süresi ne kadar olacak bilmiyoruz.

AŞI BULUNMAZSA BÖYLE Mİ YAŞAYACAĞIZ?

Koronavirüs aşısında Ocak ayı gibi belki Aralık gibi ilk uygulamayı bekliyoruz. Çok güzel sonuçlar elde ediyoruz fakat örnek vermek gerekirse de sıtma aşısı 32 senede bulundu. Kilolu grupta hastalığın daha ağır seyrettiğini öğrenmeye başladık. Ama sigara içenler de risk oldukça yüksek.

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, ’Normal hayata ne zaman döneriz?’ sorusunda Haziran ayını işaret etti
Etiketler: Koronavirüs, Ateş Kara, Güncel

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