Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60’ı koronavirüse yakalanacak

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alpay Azap koronavirüsle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Azap, toplumun yüzde 60'ının koronavirüse yakalanacağını dile getirdi.

"İSTANBUL'DA SALGININ HIZI DİĞER İLLERE GÖRE 2-3 HAFTA ÖNDE"

Sözcü 'nün Korona Gündem programında değerlendirmelerde bulunan Azap, ülkede salgının artmasıyla sadece teoride değil, görev yaptığı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nde hastaların tedavileriyle de ilgilendiklerini dile getirdi. Azap, Ankara'da vaka sayısında hızlı bir tırmanışın olmadığını ancak İstanbul 'da salgının hızının diğer illere göre iki üç hafta önde olduğunu söyledi.

"TOPLUMUN YÜZDE 60'I KORONAVİRÜSE YAKALANACAK"

Koronavirüsle mücadelede virüsün tamamen yok edilip durdurulamayacağını anlatan Azap "Hastalığı baskılamak için alınan önlemlerin asıl amacı salgının kontrollü bir şekilde toplumda yayılmasını sağlamak. Yoksa biz salgını tamamen durduramayacağımızı çok iyi biliyoruz. Çin bile çok sıkı önlemler almasına rağmen başaramadı bunu. Bu biraz hastalığın bulaşma dinamiklerinden kaynaklanıyor. Bu hastalık kendinden önceki SARS virüsünebenzemiyor. O tamamen yok edilebilmişti. Bu ise yavaşlatılabilecek. Toplumun yüzde 60'ı hastalanana kadar biz bu salgınla uğraşmak zorunda kalacağız.'' diye konuştu.