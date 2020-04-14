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Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60'ı koronavirüse yakalanacak

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, "Toplumun yüzde 60'ı hastalanana kadar biz bu salgınla uğraşmak zorunda kalacağız'' diye konuştu.

14.04.2020 10:52 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:23

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alpay Azap koronavirüsle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Azap, toplumun yüzde 60'ının koronavirüse yakalanacağını dile getirdi.

"İSTANBUL'DA SALGININ HIZI DİĞER İLLERE GÖRE 2-3 HAFTA ÖNDE"

Sözcü 'nün Korona Gündem programında değerlendirmelerde bulunan Azap, ülkede salgının artmasıyla sadece teoride değil, görev yaptığı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nde hastaların tedavileriyle de ilgilendiklerini dile getirdi. Azap, Ankara'da vaka sayısında hızlı bir tırmanışın olmadığını ancak İstanbul 'da salgının hızının diğer illere göre iki üç hafta önde olduğunu söyledi.

"TOPLUMUN YÜZDE 60'I KORONAVİRÜSE YAKALANACAK"

Koronavirüsle mücadelede virüsün tamamen yok edilip durdurulamayacağını anlatan Azap "Hastalığı baskılamak için alınan önlemlerin asıl amacı salgının kontrollü bir şekilde toplumda yayılmasını sağlamak. Yoksa biz salgını tamamen durduramayacağımızı çok iyi biliyoruz. Çin bile çok sıkı önlemler almasına rağmen başaramadı bunu. Bu biraz hastalığın bulaşma dinamiklerinden kaynaklanıyor. Bu hastalık kendinden önceki SARS virüsünebenzemiyor. O tamamen yok edilebilmişti. Bu ise yavaşlatılabilecek. Toplumun yüzde 60'ı hastalanana kadar biz bu salgınla uğraşmak zorunda kalacağız.'' diye konuştu.

Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60’ı koronavirüse yakalanacak
Etiketler: Alpay Azap, İstanbul, Ankara, Sözcü, Sağlık, Güncel
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Yorumlar (17)
MEMET33:ADAM RESMEN MİLLETE AZAP ÇEKTİRMEK İÇİN BEYANAT VERMİŞ, HA! ADININ ''AZAP'' OLMASI TAMAMEN TESADÜFTÜR. . .
Cevap Yaz 2 1
YUSUF D.:Bilim kurulu üyelerinin münferit açıklamalar yapma yetkisi olduğunu bilmiyordum, şimdi başka bir üye de başka açıklama yaparsa ne olacak, madem herkes kendi başına beyan da bulunup, her kafadan ayrı ses olacak. . o halde niye bilim kurulu oluşturuldu.
Cevap Yaz 0 2
VAHVAH:bilim kurulunda böyle adamlar varsa önlem bile alınmaz.
Cevap Yaz 4 5
10. KÖY:doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar
Cevap Yaz 2 7
ADALET:O zaman önlem almanın ne anlamı var ilaç bulun felaket telalligi yapmayin
Cevap Yaz 2 6
VATANDAŞ:Sabah sabah habere bak. . . Her kafadan bir ses!
Cevap Yaz 4 17
SERKAN:Icimi actiniz minnettarim
Cevap Yaz 4 13
HKILIÇ:MAŞALLAH ÇOK RAHATLATICI BİR HABER
Cevap Yaz 6 10
ÇOK İÇ AÇICI:TEŞEKKÜRLER
Cevap Yaz 3 12
SAFA:MAALESEF HAKLI GİBİ.
Cevap Yaz 2 3
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