Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bilim Kurulu Üyesi, cebinizdeki ölümcül tehlikeye karşı uyardı: Telefondan virüs kapmayın

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, Kovid-19 pandemisine ilişkin cebimizdeki tehlikeye dikkat çekerek, cep telefonundan virüs bulaşma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Özlü, cep telefonlarını evden çıkarken streç filme sarma tavsiyesinde bulundu.

08.04.2020 10:57 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:14

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, tüm dünyanın en önemli sağlık sorunu haline gelirken uzmanlar, virüsten korunmak adına ardı ardına açıklama yapıyor. Pandeminin önüne geçmek adına bir önemli açıklama da Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den geldi. Cep telefonlarındaki riske dikkat çeken Özlü, "Cep telefonunuzu evden çıkmadan streç filmle sarın, eve gelince çöpe atın" dedi.

Cep telefonunun virüs taşıma tehlikesi olduğuna dikkat çeken Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü şunları söyledi:

"Evden çıkmak mecburiyetinde olanlardansanız cep telefonunuzu evden çıkmadan streç filmle sarın. Eve gelir gelmez de streç filmi hemen çıkarıp çöpe atın. Cep telefonundan virüs kapmayın."

ETKİLİ BİR TEMİZLEME YÖNTEMİ ŞART

Kaspersky Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Maher Yamout da Covid-19 salgını boyunca akıllı cihazların temizliğine her zamankinden daha fazla özen gösterilmesi gerektiğini belirterek "Corona virüsün oda sıcaklığındayken metalde, camda, seramikte ve plastikte günlerce canlı kalması, cihazlarda da etkili bir temizleme yöntemi uygulanmasını gerekli kılıyor" uyarısında bulundu.

MEKANİZMAYI BOZMAMAK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Türkiye gazetesinin haberine göre, akıllı cihazlarda parmakların hareketini sağlayan kaplamanın izopropil alkolden zarar gördüğünü söyleyen Yamout "Etanol ve peroksit yağ itici kaplamaya zarar verebilir. Bunlar direkt döküldüğünde kamera ve hoparlöre de zarar verir. Bunun yerine doğrudan dökmek yerine bir parça pamuk ya da peçeteye bu ürünlerden dökerek silmeli. Tablet, akıllı saat, diz üstü bilgisayar, kulaklık gibi ürünler için de aynı prosedür uygulanmalı" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi, cebinizdeki ölümcül tehlikeye karşı uyardı: Telefondan virüs kapmayın
Etiketler: Tevfik Özlü, Koronavirüs, Sağlık, Güncel

Haberin Videosu :

Sağlık bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi, cebinizdeki ölümcül tehlikeye karşı uyardı: Telefondan virüs kapmayın
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Sağlık ››Bilim Kurulu Üyesi, cebinizdeki ölümcül tehlikeye karşı uyardı: Telefondan virüs kapmayın - Haberler
Yorumlar

Sağlık Manşet

Haberler

AK Parti, üniversitelerde telafi eğitimi için kanun teklifi sundu Haberler
AK Parti, üniversitelerde telafi eğitimi için kanun teklifi sundu
Saklandığı yere güvenip koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya Haberler
Saklandığı yere güvenip koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya
Çalıştıkları evden 5 milyon çaldılar! Tanınmamak için çarşaf giydiler Haberler
Çalıştıkları evden 5 milyon çaldılar! Tanınmamak için çarşaf giydiler
Uzmanlar, henüz korona vakasının görülmediği ülke için endişeli! Haberler
Uzmanlar, henüz korona vakasının görülmediği ülke için endişeli!
Koronaya karşı tek yürek olmuşken, kameraya takılan bu vicdansızlık pes dedirtti Haberler
Koronaya karşı tek yürek olmuşken, kameraya takılan bu vicdansızlık pes dedirtti
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Yayılma hızı yüksek Haberler
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Yayılma hızı yüksek
Yeşilçam’ın usta oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti Haberler
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti
Diyanet İşleri Başkanı’na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı? Haberler
Diyanet İşleri Başkanı'na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı?

Son Dakika Sağlık Haberleri

12:16: Sivas'ta 14 günlük karantina süreci tamamlanan yurt dışı öğrencileri için özel izinle uçak... - Haberler 12:16: CHP'li Karabıyık: "Kadınlara karşı işlenen suçlarda infaz indirimi olmamalı" - Haberler 12:15: Afrin?de patlama 1 yaralı - Haberler 12:15: MSB: "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde İdlib'deki M4 karayolunda kara ve hava... - Haberler 12:13: Pazarlarda korona tedbirlerine uymaya başlandı - Haberler 11:54: Oyduğu ağaç kovuğuna giren vatandaş koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya - Haberler 11:16: Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı 11:16: Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı - Haberler 11:14: Tanınmamak için çarşaf giyip baston kullanan kadınlar, çalıştıkları evi soydu - Haberler 10:57: Bilim Kurulu Üyesi, cebinizdeki ölümcül tehlikeye karşı uyardı: Telefondan virüs kapmayın - Haberler 10:43: Hırsızlar, insanları enfekte etmemek için toplu taşıma kullanmayan doktorun motosikletini çaldı - Haberler 09:43: "Karımla ilişkiye girdiler" diyerek 3 arkadaşını öldüren zanlının halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı