Haber, Son Dakika, Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Bayram kutlamasını telefonla yapmaya hazır olun

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, koronavirüs salgını ve esnetilen kurallar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çelik'e göre yaklaşan Ramazan Bayram'ı kutlamasını sevdiklerimizi telefonla görüntülü arayarak yapmamız gerekecek.

05.05.2020 09:28 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:57

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, koronavirüs tedbirleri kapsamında kuralları esnetmenin sıkıntı yaratabileceğini söyledi. Çelik, "Daha temkinli ve tedbirli gitmek gerekiyor. Bayram kutlamalarını telefonlarla veya görüntülü konuşmalarla yapmamız gerekiyor" dedi.

HASTA SAYISINDA DÜŞÜŞ VAR

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, hastaneye gelen vaka sayısının azaldığını söyledi. Çelik "Zatürre ile gelen hasta sayımızda azalma var. Bizim tespit ettiğimiz ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün yaptığı filyasyonlarda pozitif temasların yakınlarını saptayıp hastaneye alıyoruz. Onlardan ötürü bir kalabalıklaşma var; ama hasta sayısında ciddi bir düşüş görmekteyiz. Ölüm sayısı da azalmış durumdadır. Şuan bizim entübe sayımız da ilk başlara göre son derece düşük seviyede seyrediyor" dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Bayram kutlamasını telefonla yapmaya hazır olun

''MÜCADELE SONU HAZİRAN'I BULABİLİR''

Koronavirüsle mücadelede piki yayvan hale getirmenin önemli olduğunu söyleyen Prof. Dr. İlhami Çelik, "Bizim virüste piki yayvanlaştırma gerekiyordu. Biz, bunu başarabildiğimizi ülke olarak görmekteyim. Nasıl pik artışı yavaş yavaş geliştirdiysek azalmayı da öyle götürebileceğiz. Birden düşmesini beklememiz mümkün değildir. Ben yine koronavirüsle mücadele konusunda sonunun Haziran'ı bulacağını tahmin etmekteyim" ifadelerini kullandı.

BAYRAMLAŞMA, GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA İLE YAPILABİLİR

Ramazan Bayramında dikkatli olunması gerektiğini kaydeden Çelik şunları söyledi: "Bayramla ilgili kararın ne olacağını bilmiyorum ama şu aşamada kendi görüşümü açıklamam gerekirse kuralları esnetmek biraz sıkıntı gibi gözüküyor. Çünkü daha önce yaşanan tecrübeler var. Japonya ve Singapur'da gördük. Bunları bizim örnek almamız gerekiyor. Daha temkinli ve tedbirli gitmek gerekiyor. Ramazan Bayramı'nın eski bayram gibi olmaması gerekiyor. Bunu bizim telefonlarla veya görüntülü konuşmalarla yapmamız gerekiyor. Yaz tatilinde de planlama yapmak için Haziran'ı görmek gerekir. Çünkü, vaka sayımız Haziran'da 150-175 bin aralığında olur."

Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Bayram kutlamasını telefonla yapmaya hazır olun

Kaynak: DHA

Etiketler: İlhami Çelik, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum Haberler
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
Yeşim Salkım’dan kavgalı olduğu Gülben Ergen’e sert sözler: Hayattaki tek başarısı 3 çocuğu Haberler
Yeşim Salkım'dan kavgalı olduğu Gülben Ergen'e sert sözler: Hayattaki tek başarısı 3 çocuğu
İngiltere’de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı Haberler
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı Haberler
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen’in fotoğraflarına beğeni yağdı Haberler
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı
İngiltere ve İtalya’da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 813 kişi hayatını kaybetti Haberler
İngiltere ve İtalya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 813 kişi hayatını kaybetti
Bahçeli’den vatandaşlara koronayla mücadelede ’sorumluluk’ çağrısı Haberler
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede "sorumluluk" çağrısı
Rıdvan Dilmen ligleri başlatma kararı alan TFF’yi eleştirdi: Doğru hareket edilmiyor Haberler
Rıdvan Dilmen ligleri başlatma kararı alan TFF'yi eleştirdi: Doğru hareket edilmiyor
Haberler››Güncel››Bilim Kurulu Üyesi Çelik: Bayram kutlamasını telefonla yapmaya hazır olun - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

05:11: İçi su dolu kuyuya düşerek mahsur kalan yavru kedi operasyonla kurtarıldı - Haber 05:10: İsrail, Filistinlilerden kestiği paraları yine onlara kredi olarak vermeyi planlıyor - Haber 05:09: Bakan Koca'dan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür - Haber 05:08: Bakan Koca: "Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir" - Haber 04:55: ESENLER'DE YOLDA ÇATLAKLAR OLUŞAN YOL VE İSTİNAT DUVARI TAMAMEN ÇÖKTÜ - Haber 00:27: Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı - Magazin 00:04: İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber 23:48: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AVM'li koronavirüs paylaşımı ile vatandaşları uyardı: Riski görün - Haber 08:14: Baykar Savunma Teknik Müdürü ve Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar: İHA ve SİHA için 40 metrekare odada 10 sene yaşadım - Haber 07:56: Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak mı? - Magazin