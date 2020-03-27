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Bilim Kurulu Üyesi Covid-19 Aşısı Hakkında Açıklama Yaptı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara yeni tip koronavirüs için aşının ne zaman hazır olabileceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

27.03.2020 06:34 | Son Güncelleme: 27.03.2020 06:34
Bilim Kurulu Üyesi Covid-19 Aşısı Hakkında Açıklama Yaptı
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara yeni tip koronavirüs için aşının ne zaman hazır olabileceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

'En Az Dokuz Ay'

Covid-19 olarak da bilinen yeni tip koronavirüs üzerinde odaklanan uzmanlar aşı çalışmaları üzerinde yoğun emek veriyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ateş Kara, yeni bir aşı için en az dokuz ay olduğunu vurguladı.

"Belirli bir basamağa kadar bu virüs için aşıyı geliştirdiğini söyleyenler de var; ama aşının en iyi ihtimalle önümüzdeki 9 ay ila 1 sene önceden geleceğini söylemek iyimserlik olur. O bakımdan şimdilik biz aşının önümüzdeki dönemde olmayacağını, hala esas korunmanın kişilerin bir araya gelmesinin engellenmesi, kişilerin kendilerini izole etmeleri olduğunun altını tekrar çizerek söylememiz gerekir."

"Corona virüsü ailesinin büyük kısmı güneş ışığı ve sıcaktan etkileniyor. Yani öyle bir ortamda yaşam şansları azalıyor. Bu virüsün de onlara benzer şekilde hareket edip, sıcakta ve güneş ışığında etkinliğinin azalmasını bekliyoruz. Ama bu böyle olacak anlamına da gelmiyor. Eğilimimiz, beklentimiz o şekilde; çünkü bu ailenin elemanlarının büyük kısmı güneş ışığından etkileniyorlar."

Daha öncesinde Dünya Sağlık Örgütü gibi kuruluşlar tarafından yapılan açıklamalar da en erken 2021 yılını işaret ediyordu. Nitekim bu sürecin bir buçuk sene kadar sürebileceğini vurgulamakta fayda var. Bu süreçte alınabilecek en önemli tedbirler ise kişisel hijyene dikkat etmek, sosyal mesafe ve sosyal uzaklaşma önlemlerine uymak olacaktır.

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Kaynak: Tamindir



Etiketler: Teknoloji

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