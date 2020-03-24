Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Sağlık ››Bilim Kurulu Üyesi, her gün dokunduğumuz iki nesneye karşı uyardı: Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek - Haberler

Bilim Kurulu Üyesi, her gün dokunduğumuz iki nesneye karşı uyardı: Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, para ve ayakkabının virüs bulaştırma ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirterek dokunulmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

24.03.2020 09:06 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:02

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kağıt para ve ayakkabının virüs bulaştırma konusunda büyük risk taşıdığını anlatarak dokunulmaması uyarısında bulundu.

Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Ceyhan, günlük hayatımızda büyük önem kaplayan paranın taşıdığı riske dikkat çekerek, temassız kredi kartlarının kullanılması yönünde tavsiyelerde bulundu. Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre Ceyhan, "Para, pamuk ve ketenden yapılır. Dokusu ve yapısı itibarıyla virüs ve bakterilerin barınması ve taşınması açısından idealdir" şeklinde konuştu.

"ÇOK FAZLA İNSAN TEMAS EDİYOR"

Kredi kartıyla alışveriş yapılması tavsiyesinde bulunan uzman isim, "Para çok insanın elinden geçiyor. Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek. Nakit parayla kart arasında tercih yapmak gerekirse kartı tercih etmek gerek. Çünkü şahsi kullanıma mahsus. Kartlı ödemelerde de temassız en korunaklı ödeme modeli" şeklinde konuştu.

"AYAKKABIYA DOKUNMA"

Ayakkabıya dokunulmaması gerektiğini, dokunulsa bile muhakkak ellerin yıkanması gerektiğini aktaran Bilim Kurulu Üyesi, "Diyelim ki eve girdiniz, ayakkabılarınızı çıkarıp, evde çocuk varsa, onun ulaşamayacağı bir yere koymanız gerekir. Sonrasında el yıkamak temel kural. Ayakkabı ile temas edilmediği sürece onun üzerinde virüs varsa da havaya karışıp dolaşıma girmez" diyerek sözlerini noktaladı.

Bilim Kurulu Üyesi, her gün dokunduğumuz iki nesneye karşı uyardı: Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek

Haberin Videosu :

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi, her gün dokunduğumuz iki nesneye karşı uyardı: Virüs bulaştırma potansiyeli yüksek
Etiketler : Mehmet Ceyhan, Koronavirüs, Ceyhan, Sağlık, Güncel

İlgili Haberler

Sokağa çıkma yasağı hangi hastalıkları kapsıyor? Kronik hastalıklar neler?Sokağa çıkma yasağı hangi hastalıkları kapsıyor? Kronik hastalıklar neler?
Bilim Kurulu Üye listesi! Koronavirüs Bilim Kurulu Üyeleri kimlerden oluşuyor?Bilim Kurulu Üye listesi! Koronavirüs Bilim Kurulu Üyeleri kimlerden oluşuyor?
Koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir?Koronavirüs danışma hattı numarası kaç? SABİM numarası kaç? SABİM açılımı nedir?
Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!Koronavirüs ile grip arasında ne fark var? İşte, Kovid-19 ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?Online koronavirüs testi nasıl yapılır? İnternet üzerinden koronavirüs testi nasıl yapılır? Online koronavirüs uygulaması nedir?
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner lira destek verilecek! Bin lira destek kimlere verilecek. Bin lira destek alma şartları neler?Koronavirüs nedeniyle 2 milyon haneye biner lira destek verilecek! Bin lira destek kimlere verilecek. Bin lira destek alma şartları neler?
Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?Koronavirüs hangi yolla bulaşıyor? Koronavirüs bulaşma yolları nelerdir?
Ofiste alınacak corona virüs önlemleri neler? Ofiste hangi önlemleri almalıyız? Koronavirüsten iş yerinde nasıl korunabiliriz? Corona virüs önlemleri!Ofiste alınacak corona virüs önlemleri neler? Ofiste hangi önlemleri almalıyız? Koronavirüsten iş yerinde nasıl korunabiliriz? Corona virüs önlemleri!
Süper taşıyıcı nedir? Süper taşıyıcı koronavirüsü nasıl bulaştırır?Süper taşıyıcı nedir? Süper taşıyıcı koronavirüsü nasıl bulaştırır?
Koronavirüs ne zaman sona erecek? Koronavirüs ne kadar devam edecek?Koronavirüs ne zaman sona erecek? Koronavirüs ne kadar devam edecek?
Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor? Koronavirüse karşı besin önerileri? Sağlıklı vitaminler!Bağışıklık güçlendiren besinler neler? Hangi besinler bağışıklık sistemini güçlendiriyor? Koronavirüse karşı besin önerileri? Sağlıklı vitaminler!
Koronavirüs tanı kiti nedir? Hızlı tanı kiti ne zaman devreye girecek?Koronavirüs tanı kiti nedir? Hızlı tanı kiti ne zaman devreye girecek?
Koronavirüs testi sonuçları nasıl öğrenilir? Kronavirüs test sonuçları sorgulama!Koronavirüs testi sonuçları nasıl öğrenilir? Kronavirüs test sonuçları sorgulama!
Koronofobi nedir? Koronafobi neden olur? Koronafobiyi önlemenin yolları nelerdir?Koronofobi nedir? Koronafobi neden olur? Koronafobiyi önlemenin yolları nelerdir?
Koronavirüs olan ünlüler kimler? İşte coronavirüse yakalanan yabancı ve Türk ünlü isimlerKoronavirüs olan ünlüler kimler? İşte coronavirüse yakalanan yabancı ve Türk ünlü isimler
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar (2)
TEKİN:Ya bu Çin yüzünden düştüğümüz hallere bak, ne pislik insanlarmış bunlar, nasıl bir şey bulaştırdılar dünyaya. Tazminat ödemeleri lazım bunların.
Cevap Yaz 0 1
MMMM:Zaten amaçları tek tip insan. Dijital parayı hayata geçirme
Cevap Yaz 0 1

Sağlık Manşet

Haberler

Son Dakika Sağlık Haberleri

Nazilli'deki silahlı saldırının şüphelisi yakalandı - Haberler Haymana'da korona virüs çalışmaları - Haberler Kestelbelediyespor'lu çocuklardan 'Evinde Kal' çağrısına videolu destek - Haberler Kartal'da ambulanslar ve oto sanayi siteleri dezenfekte edildi - Haberler Konya'da trafik kazası: 1 yaralı - Haberler Adalar, koronavirüs etkisiyle ıssızlaştı - Haberler İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haberler Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı Bilim dünyası şaşkın! Koronavirüsün yeni septomları ortaya çıktı - Haberler Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Demircan: İyileşenler tekrar yakalanabilir - Haberler Son Dakika! İran'da 6 yaşındaki çocuk koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, koronavirüsün olası vaka tanımına bir yeni madde daha ekledi
Loading