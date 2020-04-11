Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın

Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun üyesi olan Prof. Dr. Ateş Kara, dün gece sokağa çıkma yasağının ilanıyla birlikte vatandaşların marketlere akın etmesi hakkında konuştu. Riskin büyüdüğüne işaret eden Kara, "Dün gece sokağa çıkanlar, 14 gün kendilerini karantinaya almalı" dedi.

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saatliğine sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yasağın gece vakti duyurulmasının ardından yurdun bazı kesimlerinde panik havası oluştu ve vatandaşlar marketlere akın etti.

"RİSK ÇOK AMA ÇOK BÜYÜDÜ"

Çok sayıda insanın aynı anda sokağa çıkmasının büyük bir risk oluşturduğunu belirten Bilim Kurulu Üyesi Kara, vatandaşlara 14 günlük karantina çağrısı yaptı. Posta yazarı Candaş Tolga Işık, Prof. Dr Ateş Kara ile görüştüğünü açıkladı. Görüşmeyi Twitter hesabından paylaşan Işık, "Az önce Sağlık Bakanliğı korona virüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara ile konuştum, 'Risk çok ama çok büyüdü. Dün akşam itibarıyla sokağa çıkanların mutlak ama mutlak suretle 14 gün kendilerini karantinaya almaları gerekiyor' dedi. @AtesAtesKara" ifadelerine yer verdi.