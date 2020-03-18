Bilim Kurulu Üyesi: Maalesef Koronavirüste Kritik Eşiği Geçtik
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Salgını Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, acı verici bir açıklama yaptı. Azap, salgından Hong Kong gibi sıy
18.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:32
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Salgını Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, acı verici bir açıklama yaptı. Azap, salgından Hong Kong gibi sıyrılma şansımızın kalmadığını, İtalya kadar kötü duruma düşmemek için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye 'deki seyrini değerlendirdi. Azap, "Hong Kong, Singapur olma şansımızı kaybettik, tüm enerjimizi İtalya olmamaya harcamalıyız" dedi.
Türkiye, İtalya olmamaya çalışmalı
Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Azap, kritik eşik olan 100 sayısını geride bıraktığımızı hatırlatı. Koronavirüs taşıyanların sadece yüzde 20'lik kısmının hastanelere başvurduğunu ve bu sayıyı günler önce geçmiş olma ihtimalimiz bulunduğunu kaydeden Alpay Azap, durumun vehametini dile getirdi. Bundan sonra İtalya olmamak için çalışmamız gerektiğini bildirdi.
Türkiye kritik olgu eşiği olan 100'e ulaştı. Az test yaptığımızı, hastaların %20'sinin hastaneye gelip tanı aldığı düşünürsek kritik eşiğe günler önce ulaşmış olmamız da olası. Hong Kong, Singapur olma şansımızı kaybettik. Bundan sonra tüm enerjimizi İtalya olmamaya harcamalıyız. pic.twitter.com/3yYAxITvCs— Alpay Azap (@AlpayAzap) March 18, 2020
Azap, "Türkiye kritik olgu eşiği olan 100'e ulaştı. Az test yaptığımızı, hastaların yüzde 20'sinin hastaneye gelip tanı aldığı düşünürsek kritik eşiğe günler önce ulaşmış olmamız da olası. Hong Kong, Singapur olma şansımızı kaybettik. Bundan sonra tüm enerjimizi İtalya olmamaya harcamalıyız" ifadesini kullandı.
Türkiye'nin bu salgını kontrol edebilecek sağlık alt yapısı, özveriyle çalışan bilgili ve deneyimli sağlık çalışanları olduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımızın da desteği ile en az sayıda vaka ile bu salgını atlatacağımızı umuyorum— Alpay Azap (@AlpayAzap) March 18, 2020
Azap, şunları kaydetti: ? "Türkiye'nin bu salgını kontrol edebilecek sağlık alt yapısı, özveriyle çalışan bilgili ve deneyimli sağlık çalışanları olduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımızın da desteği ile en az sayıda vaka ile bu salgını atlatacağımızı umuyorum."
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye 'deki seyrini değerlendirdi. Azap, "Hong Kong, Singapur olma şansımızı kaybettik, tüm enerjimizi İtalya olmamaya harcamalıyız" dedi.
Türkiye, İtalya olmamaya çalışmalı
Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Azap, kritik eşik olan 100 sayısını geride bıraktığımızı hatırlatı. Koronavirüs taşıyanların sadece yüzde 20'lik kısmının hastanelere başvurduğunu ve bu sayıyı günler önce geçmiş olma ihtimalimiz bulunduğunu kaydeden Alpay Azap, durumun vehametini dile getirdi. Bundan sonra İtalya olmamak için çalışmamız gerektiğini bildirdi.
Türkiye kritik olgu eşiği olan 100'e ulaştı. Az test yaptığımızı, hastaların %20'sinin hastaneye gelip tanı aldığı düşünürsek kritik eşiğe günler önce ulaşmış olmamız da olası. Hong Kong, Singapur olma şansımızı kaybettik. Bundan sonra tüm enerjimizi İtalya olmamaya harcamalıyız. pic.twitter.com/3yYAxITvCs— Alpay Azap (@AlpayAzap) March 18, 2020
Azap, "Türkiye kritik olgu eşiği olan 100'e ulaştı. Az test yaptığımızı, hastaların yüzde 20'sinin hastaneye gelip tanı aldığı düşünürsek kritik eşiğe günler önce ulaşmış olmamız da olası. Hong Kong, Singapur olma şansımızı kaybettik. Bundan sonra tüm enerjimizi İtalya olmamaya harcamalıyız" ifadesini kullandı.
Türkiye'nin bu salgını kontrol edebilecek sağlık alt yapısı, özveriyle çalışan bilgili ve deneyimli sağlık çalışanları olduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımızın da desteği ile en az sayıda vaka ile bu salgını atlatacağımızı umuyorum— Alpay Azap (@AlpayAzap) March 18, 2020
Azap, şunları kaydetti: ? "Türkiye'nin bu salgını kontrol edebilecek sağlık alt yapısı, özveriyle çalışan bilgili ve deneyimli sağlık çalışanları olduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımızın da desteği ile en az sayıda vaka ile bu salgını atlatacağımızı umuyorum."
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Kaynak: Tamindir
Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Hong Kong, Türkiye, Teknoloji
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