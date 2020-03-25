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"Yoğun bakım sürecine giriyoruz" diyen Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yapılmazsa önünü kimse alamaz

"Yoğun bakım sürecine giriyoruz" diyen Bilim Kurulu üyesi, Prof. Alpay Azap, 65 yaş üstüne sokak yasağıyla ilgili olarak "Eğer dışarı çıkarak suç işlediyse, onun da suçunun karşılığını çektiği gösterilmeli. Yoksa önünü kimse alamaz, hastanelerde de tedavi edilebilecek hastalara yer kalmaz" ifadelerini kullandı.

25.03.2020 10:04 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:38

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsle mücadele için kurduğu Bilim Kurulu'nun üyelerinden Prof. Alpay Azap, Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya'ya çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Şu an virüsün bulaştığı kişilerin gelecek haftadan itibaren hastanelere başvuracağını belirten Azap, "Bu da gelecek haftadan itibaren yoğun bakıma ihtiyaç duyacakların artacağı anlamına geliyor. Yoğun bakım sürecine giriyoruz" ifadelerini kullandı.

65 yaş üstü vatandaşlarımıza uygulanan sokağa çıkma yasağına da değinen Azap, "Eğer dışarı çıkarak suç işlediyse, onun da suçunun karşılığını çektiği gösterilmeli. Ödüllendirildiği algısı yaratacak davranıştan kaçınılmalı. Yoksa önünü kimse alamaz, hastanelerde de tedavi edilebilecek hastalara yer kalmaz" dedi.

İşte Sarıkaya'nın yazısındaki ilgili kısım;

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, hastalık başladığından bu yana bir bilim insanı titizliğinde davrandı, öngörüleri çıktı. Sohbetimizde gelecek haftadan itibaren vaka sayısında artış olma ihtimalinden söz etti ve bunun azaltmanın yolunun da insanların evinde kalmasından geçtiğine bir daha vurgu yaptı.

"Şu an bulaşmış, hafif belirtisi olanların gelecek haftadan itibaren hastanelere gelmesini bekliyoruz" dedi.

Virüsün bulaşma dinamiğinin olduğunu da belirten Prof. Dr. Alpay Azap, öngörüsünü şöyle dile getirdi: "Bir hasta her hafta ortalama 5 hastaya bulaştırıyor; bu logaritmik artıyor. Bu birinci hafta 25 iken, ikinci haftada 125'e, üçüncü haftada ise 625'e ulaşıyor. Şu an artmış bir sayının logaritmik artışına tanıklık edeceğiz. Bu da hasta sayısında artış anlamına geliyor."

"%5 YOĞUN BAKIM TEDAVİSİNE İHTİYAÇ DUYANLARDAN OLUŞUYOR"

Gelen vaka sayısından yola çıkarak projeksiyon yaptı. Aktardığına göre, hastalananların hepsi hastaneye gelmiyor; özellikle gençlerin arasında bulunduğu %80'i bir haftada iyileşebiliyor. Prof. Dr. Azap da geri kalan %20'ye dikkat çekti ve bunların bir hafta içinde kötüleştiğini belirtip devam etti: "İşte o %20'nin dörtte biri de hastanelerin yoğun bakımlarına kaldırılması gerekenler. Yani hastaneye kaldırılanların %5'i yoğun bakım tedavisine ihtiyaç duyanlardan oluşuyor…"

Bu noktada önemli bir duruma da dikkat çekme ihtiyacı duydu: "Bu da gelecek haftadan itibaren yoğun bakıma ihtiyaç duyacakların artacağı anlamına geliyor. Yoğun bakım sürecine giriyoruz."

Sorum üzerine bir hastanın tedavi için yoğun bakımda kalma süresinin 4 ile 6 hafta arasında değiştiğini de belirtti. İlk virüs vakasının ortaya çıktığı 11 Mart gününden bu yana geçen 14 günde, yani iki haftada 1529 vakaya ulaşıldı. Bunların ağırlıklı bölümü de hastanelerde ve yoğun bakım merkezlerinde.

CEZA ESNETİLMEMELİ

Prof. Dr. Azap'ın da vurguladığı gibi çabuk tedavi eden ilaç, hızlı test kitlerinin devreye sokulması, özel ve vakıf hastanelerinin yoğun bakımlarının önceden hazırlanması gibi önemli adımlar atıldı.

Ancak bunların hiçbiri yeterli değil, bu haftadan itibaren de zaten hastalığın yayılmasındaki logaritmik artış gereği yoğun bakım servislerinde ciddi birikme yol açacak. O nedenle 65 yaş üstü ile ilgili karar alındıysa sonuna kadar uygulanmalı…

Hükümetin yetkisini kullanarak devreye koyduğu Hıfzıssıhha Kanunu'nun ceza hükümlerini esnetici algılardan, yaptırımların uygulanmaz hale gelmesinden kaçınılmalı.

Eğer dışarı çıkarak suç işlediyse, onun da suçunun karşılığını çektiği gösterilmeli… Ödüllendirildiği algısı yaratacak davranıştan kaçınılmalı... Yoksa önünü kimse alamaz, hastanelerde de tedavi edilebilecek hastalara yer kalmaz…

’Yoğun bakım sürecine giriyoruz’ diyen Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yapılmazsa önünü kimse alamaz
Etiketler : Muharrem Sarıkaya, Sağlık Bakanlığı, Alpay Azap, Sarıkaya, Sağlık, Güncel

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Prof. Alpay Azap 'Yoğun bakım sürecine giriyoruz' diyen Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yapılmazsa önünü kimse alamaz

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Yorumlar (13)
CENK:Sokağa çıkma yasağı getirilmeli yoksa bilanço ağırlaşacak hastahanelerde yatacak yatak bulamaya cağız.
Cevap Yaz 0 0
HERKESE EŞİT MUAMELE:Genel bir sokağa çıkma yasağı ilan edilmeli..! Daha fazla yayılmadan biri dur desin bu duruma.
Cevap Yaz 0 2
OSMAN:gençler rahat atlatıyor deniliyor da çalışan kesin genelde 25 - 55 yaş aralığı sokağa çıkma yasağı bir an önce gelmeli.
Cevap Yaz 0 1
METE:Hicbisey nolmaz, Türklerin özel genleri Türkleri koruyor zaten. raad olun.
Cevap Yaz 13 1
NAZMİ:Halkımız malesef işi ciddiye almıyor. İtalyada ciddiye almamıştı başta ama sonra büyük bedel ödedi. Zaruri olmadıkça dışarı çıkmayalım.
Cevap Yaz 0 12
BARON:SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELMELİ. GERİSİ HİKAYE
Cevap Yaz 4 32
RIZA POLAT:BU HASTALIĞI ÖNLEMEK İÇİN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GETİRMELİ (EN AZ 10 GÜN)
0 15
SABAH SABAH:Kimse cesaret edip söyleyemiyor. Sadece 65 yaş değil, genel olarak sokağa çıkma yasağı gelmeli. Bu çok büyük bir ekonomi ister, güç ister. Malesef durumumuz ortada.
Cevap Yaz 3 15
AV. ABDULLAH TÜRKCAN:MERHABA, TÜRKİYE''DE EN AZ 3 HAFTA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLMELİDİR. YETKİLİLER BU KONUDA ACİL KARAR ALMALIDIR. YOKSA TÜRKİYE, İTALYA VE İRAN GİBİ OLACAK. MAALESEF GERÇEK BUDUR.
Cevap Yaz 0 15
SEÇİL:Sokağa çıkma yasağı ilan edilsin biz gençler sırf ailemize bulaştırıcaz korkusuyla hergün ölüyoruz resmen yasal bir kanun olmadığı içinde çalışmak zorundayız
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