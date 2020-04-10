Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, kendine ait Youtube kanalında salgına yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu. Özlü, salgının Türkiye 'de yükselme döneminde olduğunu belirterek, "Uzun süre evde kalmaya hazır olun" dedi.

"BU SÜREÇ NE KADAR DEVAM EDECEK?"

Özlü, "Bu süreç ne kadar devam edecek?" şeklindeki soruya, "Zaman vermek hoş olmuyor. İki üç haftalık süreç çok önemli. Evden çıkmayalım. Çin'de 2 ayda düşüş gözlendi. Türkiye o aşamaya gelmedi, yükselme dönemindeyiz. Bizde hızlı bir artış olduğu görülüyor. Alınan yeni önlemler faydalı olabilir. Uzun süre evde kalmaya hazır olun. Bu süreç biraz uzayabilir. Evde mutlu olmaya çalışın" şeklinde cevap verdi.

TÜRKİYE'DEKİ SON DURUM

Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgınında toplam vaka sayısı 42 bin 282'ye ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 908'e yükseldi. Toplamda 276 bin 338 test yapıldı. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 552 olarak kaydedilirken toplam entübe hasta sayısı da bin 17 olarak dikkat çekti. Öte yandan bugüne kadar toplamda 2 bin 142 vaka iyileşerek sağlığına kavuştu.